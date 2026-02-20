  • Спортс
  • Адам Сильвер: «Матч всех звезд не повлиял на расследование по «Клипперс». Там тысячи документов и многочисленные свидетели, все очень сложно»
Адам Сильвер прокомментировал ход следствия по Стиву Балмеру и «Клипперс».

Адвокатская фирма Wachtell расследует для возможный обход потолка зарплат со стороны Стива Балмера и «Клипперс» через сотрудничество с мошеннической компанией Aspiration.

Издание The Athletic сообщило, что в лиге растет уверенность в реальных санкциях в сторону клуба. Комиссионер Адам Сильвер прокомментировал ход дела во время звездного уикенда, который проходил на арене «Клипперс» в Инглвуде.

«Решений пока никаких нет. Как вы знаете, офис лиги не участвует в расследовании напрямую. Этим занимается Wachtell из Нью-Йорка. Знаю, что «Клипперс» полностью сотрудничают по этому вопросу. Но я не вовлечен в его текущий ход.

Это невероятно сложное дело. Банкротство компании, тысячи документов, многочисленные свидетели, которых надо опросить. На всякий случай, хочу сказать, что проведение Матча всех звезд никак не отразилось на графике расследования. Как только будут конкретные результаты, рекомендации будут переданы в наш офис», – заявил комиссионер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНБА
logoКлипперс
происшествия
logoАдам Сильвер
logoСтив Балмер
Всё очень сложно, часть документов надорвано, есть имя Кавай, но без фамилии. Лучше сразу сдаться, нам это не под силу
Балмер спокойно со своими миллионами закроет дело. Если дисквалифицируют Кавая то Клипперс останется без нечего ближайшее 5 лет. Дело тянут ещё пара лет и с каким-то штрафом закроют. Дисквалифицировать суперзвезду лиги и оставить без будущего клуба из Лос-Анджелеса никто не хочет.
Ответ Bunyod Turgunov
Балмер спокойно со своими миллионами закроет дело. Если дисквалифицируют Кавая то Клипперс останется без нечего ближайшее 5 лет. Дело тянут ещё пара лет и с каким-то штрафом закроют. Дисквалифицировать суперзвезду лиги и оставить без будущего клуба из Лос-Анджелеса никто не хочет.
Пока суть - да дело, Кавай закончит, вероятно останется не при чём, подписал - не исполнил, вернёт несколько млн неустойки, а может сам дядя, чтобы не присесть, отдаст левые капиталы, замнут, штраф клубу, Балмеру, максимум заставят продать и всё, клуб-то зачем плющить.
И при этом Балмер во всё горло орал на матче всех звёзд это лучшая арена и зазывал всех придти на олимпийские игры на эту арену
