Адам Сильвер: «Матч всех звезд не повлиял на расследование по «Клипперс». Там тысячи документов и многочисленные свидетели, все очень сложно»

Адам Сильвер прокомментировал ход следствия по Стиву Балмеру и «Клипперс».

Адвокатская фирма Wachtell расследует для возможный обход потолка зарплат со стороны Стива Балмера и «Клипперс» через сотрудничество с мошеннической компанией Aspiration.

Издание The Athletic сообщило, что в лиге растет уверенность в реальных санкциях в сторону клуба. Комиссионер Адам Сильвер прокомментировал ход дела во время звездного уикенда, который проходил на арене «Клипперс » в Инглвуде.

«Решений пока никаких нет. Как вы знаете, офис лиги не участвует в расследовании напрямую. Этим занимается Wachtell из Нью-Йорка. Знаю, что «Клипперс» полностью сотрудничают по этому вопросу. Но я не вовлечен в его текущий ход.

Это невероятно сложное дело. Банкротство компании, тысячи документов, многочисленные свидетели, которых надо опросить. На всякий случай, хочу сказать, что проведение Матча всех звезд никак не отразилось на графике расследования. Как только будут конкретные результаты, рекомендации будут переданы в наш офис», – заявил комиссионер.