Брайс Макгауэнс подпишет стандартный трехлетний контракт с «Новым Орлеаном»
«Пеликанс» продолжат сотрудничество с Брайсом Макгауэнсом.
23-летний защитник Брайс Макгауэнс (198 см) отыграл 32 матча на двустороннем контракте в свой 4-й сезон в НБА. Игрок набирает 7,9 очка, 1,9 подбора и 1,5 передачи за 19,9 минуты в среднем за «Пеликанс». Макгауэнс 11 раз выходил в стартовом составе.
«Новый Орлеан» подпишет с защитником стандартный контракт, рассчитанный на 3 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
