Джо Лэйкоб об обмене Джонатана Куминги: «Никаких особых сожалений, он мне нравился, но мы все знали, что нужно что-то делать»

Джо Лэйкоб спокойно отнесся к уходу Джонатана Куминги.

Инсайдер Энтони Слэйтер пояснял, что история с Джонатаном Кумингой в «Уорриорз» затянулась в том числе из-за отношения владельца Джо Лэйкоба , считавшего баскетболиста ценным активом.

Сам Лэйкоб не согласился с этой версией.

«Никаких особых сожалений. Все слишком серьезно это воспринимают. Послушайте, мне нравился он как игрок, как человек. Временами он показывал серьезный потенциал. Но все так и не заработало. И он травмировался в самые неподходящие моменты.

Мы все понимали, что надо что-то делать. Но не готовы были просто отдать его. Он талантлив, и люди с этим согласны. В итоге все сложилось удачно. Мы получили нужный нам актив. В ином случае он остался бы с нами», – поделился Лэйкоб.