Джо Лэйкоб об обмене Джонатана Куминги: «Никаких особых сожалений, он мне нравился, но мы все знали, что нужно что-то делать»
Джо Лэйкоб спокойно отнесся к уходу Джонатана Куминги.
Инсайдер Энтони Слэйтер пояснял, что история с Джонатаном Кумингой в «Уорриорз» затянулась в том числе из-за отношения владельца Джо Лэйкоба, считавшего баскетболиста ценным активом.
Сам Лэйкоб не согласился с этой версией.
«Никаких особых сожалений. Все слишком серьезно это воспринимают. Послушайте, мне нравился он как игрок, как человек. Временами он показывал серьезный потенциал. Но все так и не заработало. И он травмировался в самые неподходящие моменты.
Мы все понимали, что надо что-то делать. Но не готовы были просто отдать его. Он талантлив, и люди с этим согласны. В итоге все сложилось удачно. Мы получили нужный нам актив. В ином случае он остался бы с нами», – поделился Лэйкоб.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area
Что этот не играл, что тот не будет. В сумме остались с тем что есть. С другой стороны если все же заиграет, будет хорошо
