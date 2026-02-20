  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джо Лэйкоб об обмене Джонатана Куминги: «Никаких особых сожалений, он мне нравился, но мы все знали, что нужно что-то делать»
1

Джо Лэйкоб об обмене Джонатана Куминги: «Никаких особых сожалений, он мне нравился, но мы все знали, что нужно что-то делать»

Джо Лэйкоб спокойно отнесся к уходу Джонатана Куминги.

Инсайдер Энтони Слэйтер пояснял, что история с Джонатаном Кумингой в «Уорриорз» затянулась в том числе из-за отношения владельца Джо Лэйкоба, считавшего баскетболиста ценным активом.

Сам Лэйкоб не согласился с этой версией.

«Никаких особых сожалений. Все слишком серьезно это воспринимают. Послушайте, мне нравился он как игрок, как человек. Временами он показывал серьезный потенциал. Но все так и не заработало. И он травмировался в самые неподходящие моменты.

Мы все понимали, что надо что-то делать. Но не готовы были просто отдать его. Он талантлив, и люди с этим согласны. В итоге все сложилось удачно. Мы получили нужный нам актив. В ином случае он остался бы с нами», – поделился Лэйкоб.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area
Джо Лэйкоб
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Что этот не играл, что тот не будет. В сумме остались с тем что есть. С другой стороны если все же заиграет, будет хорошо
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр хотел развивать Джонатана Кумингу по образцу Шона Мэриона или Аарона Гордона, но сам Куминга видел себя основной опцией в нападении
13 февраля, 12:07
Стеф Карри поддержал Кумингу после публикации деталей его конфликта с «Уорриорз»
12 февраля, 04:16Фото
«Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»
11 февраля, 20:37
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем