Сиди Сиссоко подпишет стандартный контракт с «Портлендом» на 2 года

«Блэйзерс» продолжат сотрудничество с Сиди Сиссоко.

21-летний французский форвард Сиди Сиссоко остается в «Портленде». Баскетболист отыграл все 50 матчей по двустороннему контракту и выходил в стартовом составе в 24 из них.

44-й номер драфта-2023 НБА проводит 3-й сезон лиге, набирая 6,5 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи за 22,3 минуты в среднем.

Стандартный контракт баскетболиста будет рассчитан на 2 года.

По сведениям инсайдеров, «Портленд» расстанется с 21-летним защитником Райаном Рупером, чтобы освободить место для Сиссоко.