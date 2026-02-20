1

Вассилис Спанулис о ситуации в «Монако»: «Игроки пока не уходят. Я тоже приму решение позже»

Вассилис Спанулис прокомментировал обстановку в «Монако».

«Монако» переживает сложные времена из-за финансовых сложностей.

«Это раздражает. Не ожидал подобных проблем, когда приехал сюда.

История показывает, что сложные периоды могут сплотить людей. Если этого не происходит, все заканчивается плохо. Команда добилась многого, но достижения будут иметь значение только после завершения карьеры. Сейчас нужно ориентироваться на настоящее.

У меня крепкая психика. Я знаю, как справляться с позитивными и негативными моментами. Стараюсь воспринимать все беспристрастно. Иногда это работает, иногда нет, но надо оставаться открытыми друг с другом.

Мои игроки пока не уходят. Думать о будущем естественно. Но я также приму решение позже. Подходит лучшая часть сезона, у меня осталась работа», – заключил главный тренер Вассилис Спанулис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
