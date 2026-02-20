Президент канала NBC Sports о европейском проекте НБА: «Мы верим в лигу, все, чего она касается, превращается в золото»
НБА активно занимается организацией нового турнира в Европе. Инициатива вызывает сомнения у многих европейских скептиков. Телеканал NBC Sports, возобновивший трансляции матчей лиги с этого сезона, поделился своим мнением.
«Мы полностью доверяем НБА, все, чего касается лига, превращается в золото или платину. Разумеется, мы готовы помочь расширять влияние баскетбола любым способом.
НБА уже стала глобальной. Когда мы начинали в 1991 году, это был чисто американский спорт. К 2002 международный интерес вырос уже значительно. Теперь у игры огромный потенциал и большое будущее на глобальном уровне. Вряд ли на уровне соккера, но наступать на пятки будет.
Пока рано говорить обо всем до конкретных планов, но мы готовы помогать», – поделился президент вещания NBC Sports Сэм Флад.