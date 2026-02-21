  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 38 очков и 11 передач Луки Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Клипперс», 33 очка Кона Книппела не спасли «Шарлотт» от проигрыша «Кливленду» и другие результаты
77

НБА. 38 очков и 11 передач Луки Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Клипперс», 33 очка Кона Книппела не спасли «Шарлотт» от проигрыша «Кливленду» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Шарлотт» проиграл «Кливленду» (113:118), несмотря на 33 очка Кона Книппела (11 из 20 с игры, 7 из 15 трехочковых, 4 из 5 штрафных).

«Лейкерс» одолели «Клипперс» (125:122) благодаря 38 очкам и 11 передачам Луки Дончича (11 из 25 с игры, 8 из 14 из-за дуги, 8 из 11 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoВашингтон
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoМилуоки
logoДенвер
logoШарлотт
результаты
logoКлипперс
logoПортленд
logoАтланта
logoЮта
logoМиннесота
logoКливленд
logoНБА
logoМемфис
logoМайами
logoДаллас
logoБруклин
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я пишу заявление за изнасилование на Денвер
Все соскучились по накалу регулярки и вот второй день НБА даёт подарки в виде Вашингтон-Индиана
Ответ Bunyod Turgunov
Все соскучились по накалу регулярки и вот второй день НБА даёт подарки в виде Вашингтон-Индиана
Между прочим, по накалу топовый матч. Никто не хотел побеждать.
Ответ Bunyod Turgunov
Все соскучились по накалу регулярки и вот второй день НБА даёт подарки в виде Вашингтон-Индиана
не понимаю почему такие комментарии держатся в топе,самие же и гнобите свою ветку
Книппел пока выглядит каким-то очень крутым. Так уверенно играет в свой первый год в лиге
Не думал, что когда либо скажу такое, но мне нравится как играют Шарлотт
тем временем Бруклин за 12 минут игрового времени забил 1 (один) мяч с игры.
Ответ nukewin
тем временем Бруклин за 12 минут игрового времени забил 1 (один) мяч с игры.
Не смог смотреть на это уныние
Юта наполучала штрафов, наслушалась угроз, что за танкинг будут еще строже наказывать, иии... продолжила оставлять лучших игроков вне заявки на матч...
А молодцы Клипперс, хороший матч на второй день. Клатч забрать на получилось — концовка без Кавая и Матурина, без Коллинза, вряд ли может быть удачной.
Как так в концовке можно было? Ну, слов нет... У Леброна, в целом, плохой матч. Как будто физики уже нет, а он такой - да в чём дело-то? Я ж обычно с головой в кольцо запрыгиваю. Просто надо пробовать ещё, видимо...
Закончилось, на счастье, удачно.
Ответ Хауб
Как так в концовке можно было? Ну, слов нет... У Леброна, в целом, плохой матч. Как будто физики уже нет, а он такой - да в чём дело-то? Я ж обычно с головой в кольцо запрыгиваю. Просто надо пробовать ещё, видимо... Закончилось, на счастье, удачно.
так и есть. Физики нету, взрывная скорость, резкость пропала, так по инерции может разбежаться.
какой же эйтон дерево, мне просто жалко его тиммейтов
Ответ Миша Архипов
какой же эйтон дерево, мне просто жалко его тиммейтов
Зато какое удовольствие на Брука смотреть на его фоне....
Смотрел тут Хорнетс с Кавальерс. Цвет формы у Кавальерс был конечно топовый 😊, чёрная форма на чёрных людях, аж глазам больно было, словно разглядываешь чёрную кошку в темноте.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26 очков Альварадо помогли «Нью-Йорку» разгромить «Филадельфию», «Торонто» крупно проиграл «Детройту» и другие результаты
12 февраля, 05:41
НБА. 32 очка и решающие штрафные Митчелла принесли «Кливленду» победу над «Денвером», 22+6+10 Джеймса не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Оклахоме» и другие результаты
10 февраля, 07:31
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» опустилась на 3‑е место, «Нью-Йорк» поднялся на 4-ю строчку
9 февраля, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем