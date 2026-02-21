НБА. 38 очков и 11 передач Луки Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Клипперс», 33 очка Кона Книппела не спасли «Шарлотт» от проигрыша «Кливленду» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Шарлотт» проиграл «Кливленду» (113:118), несмотря на 33 очка Кона Книппела (11 из 20 с игры, 7 из 15 трехочковых, 4 из 5 штрафных).
«Лейкерс» одолели «Клипперс» (125:122) благодаря 38 очкам и 11 передачам Луки Дончича (11 из 25 с игры, 8 из 14 из-за дуги, 8 из 11 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
