Стивен Эй Смит: «Ни одна команда не должна брать Даррина Питерсона под 1-м номером»

Стивен Эй Смит не понимает происходящего с потенциальным 1-м номером драфта НБА.

Разыгрывающий Канзаса Даррин Питерсон лидирует в прогнозах на драфт НБА, но его здоровье и мотивация уже вызывают опасения экспертов.

«Ни одна чертова команда не должна брать Питерсона под 1-м номером. Нельзя этого делать. Главное качество игрока – это его доступность. Надеюсь, Питерсон и его лагерь, кто бы в нем ни был, смотрят. Потому что я ни черта не понимаю, что с ним происходит. Он в университете. За 24-25 матчей он уже пропустил 11-12. Ты сам уходишь с площадки? Попал бросок и смотришь на тренера: «Я сваливаю!»

И это не первый раз. А его пропуски? Спазмы? Простуда? Чего? Поверить не могу.

Он феноменальный игрок. С точки зрения таланта понимаю, почему его ставят на 1-ю строчку. Но это бизнес. Ему нельзя доверять. В НБА 82 матча. А он уже начинает самостоятельное распределение нагрузки. Ты первокурсник в университете. И уже контролируешь свое игровое время. И это не изменится.

Как можно в него верить? Вкладываться в него? Когда тебе платят, это делают не только за твои способности, но и за веру в твою продуктивность. Посмотрите на его тренера Билла Селфа. Чемпиона, одного из лучших в студенческом баскетболе. Он сидит, качает головой. Он не понимает, что происходит! Если он не понимает, что понимают команды НБА, скауты?» – возмутился ведущий Стивен Эй Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выглядит более талантливой версией Эйса Бейли. Но тот уже довыбирался
Ватерлоо для Карнишоваса)
Бузер и Уилсон самые не рисковые парни с защитой и атакой, а Питерсон и Дибанца могут стать чисто скорерами, хотя безусловно они умеют играть и в защите, но будут ли в этом вопрос открыт..
Крутой чел с характером, просто баскетбол не любит. Как он сам себя заменил после заброшенной трешки - вообще комедия
в Каравая скок лет уже вкладываются с его то дядей потому темка приемлемая пусть и на грани
Рекомендуем