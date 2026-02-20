«Мы научились играть без него». Даррин Питерсон по своей инициативе завершил матч против Оклахомы Стэйт после 18 минут на площадке

Доступность Даррина Питерсона начинает вызывать серьезные вопросы.

Лидер прогнозов на драфт-2026 НБА Даррин Питерсон противоречиво отметился в матче NCAA против Оклахомы Стэйт. Канзас одержал победу (81:69), однако сам разыгрывающий отыграл только 18 минут, после чего неожиданно для тренера завершил выступление в матче. За это время он набрал 23 очка, реализовав 7 из 12 бросков с игры и 6 из 10 из-за дуги.

Питерсон принял участие только в 15 из 26 матчей этого сезона. Он пропускал игры из-за спазмов квадрицепса, растяжения задней поверхности бедра, травмы голеностопа и простуды.

В этот раз тренер не стал его защищать.

«Это стало для меня неожиданностью. Мне казалось, что он в порядке. Но он дал нам только 18 минут.

Это происходит достаточно часто, так что мы научились играть без него. Хоть это и не то, чего нам хотелось. Но к такой ситуации мы не были готовы», – поделился Билл Селф.