  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Мы научились играть без него». Даррин Питерсон по своей инициативе завершил матч против Оклахомы Стэйт после 18 минут на площадке
6

«Мы научились играть без него». Даррин Питерсон по своей инициативе завершил матч против Оклахомы Стэйт после 18 минут на площадке

Доступность Даррина Питерсона начинает вызывать серьезные вопросы.

Лидер прогнозов на драфт-2026 НБА Даррин Питерсон противоречиво отметился в матче NCAA против Оклахомы Стэйт. Канзас одержал победу (81:69), однако сам разыгрывающий отыграл только 18 минут, после чего неожиданно для тренера завершил выступление в матче. За это время он набрал 23 очка, реализовав 7 из 12 бросков с игры и 6 из 10 из-за дуги.

Питерсон принял участие только в 15 из 26 матчей этого сезона. Он пропускал игры из-за спазмов квадрицепса, растяжения задней поверхности бедра, травмы голеностопа и простуды.

В этот раз тренер не стал его защищать.

«Это стало для меня неожиданностью. Мне казалось, что он в порядке. Но он дал нам только 18 минут.

Это происходит достаточно часто, так что мы научились играть без него. Хоть это и не то, чего нам хотелось. Но к такой ситуации мы не были готовы», – поделился Билл Селф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoдрафт НБА
университет Канзас
logoNCAA
Даррин Питерсон
logoНБА
университет Оклахома Стэйт
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Питерсон либо какой-то гений, либо очень-очень странный парень
За 18 минут 23 очка с отличным процентом. Вполне себе демонстрационная версия. Кому не нравится - не выбирайте на драфте:)
Когда поставил Тотал меньше 24 😂
Ответ Алина Березовская_1116605359
Когда поставил Тотал меньше 24 😂
Вполне рациональное объяснение.
вроде бы, тренер обычно даёт минуты... звЯзда, однозначно
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Один менеджер сказал мне, что за 1-й номер драфта команды заплатили бы 100 миллионов»
20 февраля, 16:15
Кендрик Перкинс: «Эй Джей Дибанца может быть второй опцией в команде НБА прямо сейчас»
20 февраля, 14:54
Дариус Эйкафф из Арканзаса набрал 49 очков (6 из 10 из-за дуги) в матче NCAA против Алабамы
19 февраля, 10:50Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем