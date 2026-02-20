  • Спортс
  • Брайан Уиндхорст: «Один менеджер сказал мне, что за 1-й номер драфта команды заплатили бы 100 миллионов»
4

Брайан Уиндхорст: «Один менеджер сказал мне, что за 1-й номер драфта команды заплатили бы 100 миллионов»

Брайан Уиндхорст уточнил отношение к ценности драфта-2026 в НБА.

Самый ценный драфт за долгое время спровоцировал обширный «танкинг» и дискуссию о лотерее в НБА.

«Разговаривал с менеджером из лиги после того, как Даррин Питерсон набрал 23 очка за 18 минут, и другие парни показали невероятные результаты за последние 4-5 дней. Он сказал мне, что 1-й драфт-пик этого года стоит 100 миллионов. Если бы была возможность купить этот выбор, команды были бы готовы выложить 100 миллионов.

Можете ориентироваться на эту сумму после информации о штрафе «Джаз» в 500 тысяч», – поделился инсайдер Брайан Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Лига теперь будет продавать пики получается) хороший бизнес)
Рекомендуем