Стивен Эй Смит потерял веру в «Нью-Йорк».

«Никс» упустили возможность справиться с «Детройтом », лишившимся важных игроков из-за дисквалификации. «Пистонс» завершили сезонную серию с соперником по прошлому плей-офф победой всухую – 3-0.

«В начале сезона я говорил, что «Никс» пройдут в финал. Все кончено, их там не будет. Спайк Ли, Крис Рок, Трэйси Морган, все кончено. Они не пройдут в финал, потому что они недостаточно хороши», – заявил ведущий Стивен Эй Смит .

«Нью-Йорк » завершил прошлый чемпионат в финале Востока. Клуб сменил главного тренера с прицелом на финал НБА в сезоне с травмированными лидерами ключевых соперников.