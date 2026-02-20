7

Стивен Эй Смит: «Все кончено, «Никс» не пройдут в финал»

Стивен Эй Смит потерял веру в «Нью-Йорк».

«Никс» упустили возможность справиться с «Детройтом», лишившимся важных игроков из-за дисквалификации. «Пистонс» завершили сезонную серию с соперником по прошлому плей-офф победой всухую – 3-0.

«В начале сезона я говорил, что «Никс» пройдут в финал. Все кончено, их там не будет. Спайк Ли, Крис Рок, Трэйси Морган, все кончено. Они не пройдут в финал, потому что они недостаточно хороши», – заявил ведущий Стивен Эй Смит.

«Нью-Йорк» завершил прошлый чемпионат в финале Востока. Клуб сменил главного тренера с прицелом на финал НБА в сезоне с травмированными лидерами ключевых соперников.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
Тибодо их не устраивал. Заставлял много играть.
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Тибодо их не устраивал. Заставлял много играть.
Ну при Тибодо до их кучу раз в финал вывел
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть Никсоля.
Опять эти пускания соплей за два месяца плей-офф, где опять всем всё понятно и у всех остальных всё точно будет хорошо.

Прям как в том году. Бостон выиграл 4 раза, какой плей-офф, всё понятно в личном противостоянии.
Брансон зря потерял 113 миллионов , никого не подписали и не обменяли, такая же команда, только без защиты
Ну честно говоря я не вижу за счет чего они собираются обыгрывать: Детройт, Бостон и если честно Кливленд тоже под вопросом. Ну а что вы хотели - отбросьте все эти атакующие цифры, когда у вас но позиции центра и разыгрывающего настолько дырявые в защите игроки вам ничего не поможет - включая крутых остальных 3d в старте. Одну пробоину можно закрыть, но две уже практически нереально. Более того эти два игрока ещё и две ваших главных звезды номинально и правда элитные игроки в атаке, но не настолько чтобы это перевесило против сильных команд.
Симпатичная команда, но одного брансона спрятать проблематично, а их двоих с таунсом без шансов.
По идеи Детройт в по должен быть еще лучше в защите, так как там будут меньше свистеть, а у них вроде бы с этим проблемы.
