Стивен Эй Смит: «Все кончено, «Никс» не пройдут в финал»
Стивен Эй Смит потерял веру в «Нью-Йорк».
«Никс» упустили возможность справиться с «Детройтом», лишившимся важных игроков из-за дисквалификации. «Пистонс» завершили сезонную серию с соперником по прошлому плей-офф победой всухую – 3-0.
«В начале сезона я говорил, что «Никс» пройдут в финал. Все кончено, их там не будет. Спайк Ли, Крис Рок, Трэйси Морган, все кончено. Они не пройдут в финал, потому что они недостаточно хороши», – заявил ведущий Стивен Эй Смит.
«Нью-Йорк» завершил прошлый чемпионат в финале Востока. Клуб сменил главного тренера с прицелом на финал НБА в сезоне с травмированными лидерами ключевых соперников.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
Прям как в том году. Бостон выиграл 4 раза, какой плей-офф, всё понятно в личном противостоянии.
Симпатичная команда, но одного брансона спрятать проблематично, а их двоих с таунсом без шансов.