«Она больше Остина Ривза». Лука Дончич поделился фотографией улова с перерыва на Матч всех звезд
Лука Дончич успел порыбачить во время перерыва.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич не играет с 6 февраля. Баскетболист поделился фотографией с рыбалки во время перерыва на матч всех звезд.
Защитника спросили, смог бы Остин Ривз поймать такую рыбу.
«Конечно, нет. Она больше него», – заявил Дончич.
«Сомнительно, не видел процесса. Его друг мог поймать ее, а он просто подержал ее на камеру», – прокомментировал улов Остин Ривз.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Luka Updates
5 комментариев
да рано ж еще, вы че, подождите апреля что ли)
прикармливают место)
В апреле место может быть занято Яннисом или Стефом
Рановато начал.
Уже на рыбалку, хватит палиться
