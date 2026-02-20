«Она больше Остина Ривза». Лука Дончич поделился фотографией улова с перерыва на Матч всех звезд

Лука Дончич успел порыбачить во время перерыва.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич не играет с 6 февраля. Баскетболист поделился фотографией с рыбалки во время перерыва на матч всех звезд.

Защитника спросили, смог бы Остин Ривз поймать такую рыбу.

«Конечно, нет. Она больше него», – заявил Дончич.

«Сомнительно, не видел процесса. Его друг мог поймать ее, а он просто подержал ее на камеру», – прокомментировал улов Остин Ривз.