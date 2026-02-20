«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Алена Хаджибеговича
Ален Хаджибегович официально сменил клуб.
Центровой Ален Хаджибегович (26 лет, 208 см) перешел из «Автодора» в «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб официально подтвердил трансфер.
В текущем сезоне Хаджибегович отыграл 19 матчей, набирая в среднем 17,6 очка, 8,7 подбора и 1,2 блок-шота за 30 минут на площадке.
Баскетболист находится на 5-м месте по очкам и эффективности (20,4), 1-м по подборам и 3-м по блок-шотам в Лиге ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
Автодор итак понятно,что все в этом сезоне,а теперь ну вообще все,как бы в суперлигу не собрались
Отличное подписание👍
Саратов становится Самарой...
Увы, но это так (
Так Автодор никогда не поднимется
Бедный Автодор... Эдак скоро у них и на одну полноценную пятёрку умеющих играть не наберётся
А у Локо теперь 2 приличных центра, а не один как было. А то Илья Попов - это смех
