«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Алена Хаджибеговича

Ален Хаджибегович официально сменил клуб.

Центровой Ален Хаджибегович (26 лет, 208 см) перешел из «Автодора » в «Локомотив-Кубань ». Краснодарский клуб официально подтвердил трансфер.

В текущем сезоне Хаджибегович отыграл 19 матчей, набирая в среднем 17,6 очка, 8,7 подбора и 1,2 блок-шота за 30 минут на площадке.

Баскетболист находится на 5-м месте по очкам и эффективности (20,4), 1-м по подборам и 3-м по блок-шотам в Лиге ВТБ.