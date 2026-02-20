Донован Митчелл: «Меня бы не было в НБА без Криса Пола и Пола Джорджа»

Донован Митчелл рассказал о влиянии ветеранов на свою карьеру.

Защитник «Кливленда » Донован Митчелл был выбран 13-м на драфте-2017 НБА. Игрок поделился историей о приходе в лигу по случаю завершения карьеры Криса Пола .

«Меня бы не было в НБА без Криса Пола и Пола Джорджа .

Они пообщались со мной после тренировки, когда я решал, остаться ли в университете или выйти на драфт.

Сказали, что мне нужно идти в НБА, а не возвращаться в школу. Мне было 19, я пытался понять, что делать в жизни.

Тогда не было контрактов NIL, нельзя было вернуться. Если уходишь – все. Это сводило с ума. Никаких вторых шансов. Одно решение. Они помогли мне найти путь и дали мотивацию сделать шаг вперед, когда будущее меня страшило. Они увидели мой потенциал. Благодарен Полу за это, это не принесло ему никакой личной пользы.

Он потрясающий человек, невероятный разыгрывающий. Сделал столько всего для баскетбола. В качестве президента профсоюза – для игроков. Очень ценю это», – заключил Митчелл.