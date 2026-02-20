Кендрик Перкинс: «Эй Джей Дибанца может быть второй опцией в команде НБА прямо сейчас»

Кендрик Перкинс высоко оценил готовность Эй Джей Дибанцы.

Форвард Эй Джей Дибанца из Бригама Янга является претендентом на 1-е место драфта-2026 НБА .

«Прямо сейчас он может быть 2-й опцией в команде НБА. Благодаря его способности набирать очки. Он уже трехуровневый «скорер». Хоть и есть куда двигаться в плане трехочковых.

Меня впечатляет страсть в его игре. Кроме того, он знает, как вставать на линию штрафных. Когда бросок не идет, он понимает, как спровоцировать фолы.

Меня напрягает, что нынешние болельщики жалуются на эту способность игроков. В прошлом мы восхищались Джорданом, Кобе, Айверсоном и Пирсом, когда они это делали», – заключил ведущий ESPN Кендрик Перкинс.

На днях Дибанца второй раз опередил Дэнни Эйнджа (632), установив новый рекорд Бригама Янга по очкам за сезон от первогодок. Ранее Дибанца уже обновил рекорд университета для первогодок по очкам за матч (43), ранее также принадлежавший Эйнджу.