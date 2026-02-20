  • Спортс
  Шэй Гилджес-Александер упрочил лидерство в борьбе за MVP по итогам второго предварительного голосования ESPN
Шэй Гилджес-Александер упрочил лидерство в борьбе за MVP по итогам второго предварительного голосования ESPN

ESPN провел второй опрос медиа по поводу MVP.

Прошел второй опрос 100 представителей медиа по поводу текущего состояния гонки за звание MVP сезона НБА от ESPN.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер упрочил свое положение на вершине списка. Никола Йокич успел восстановиться после травмы и сохраняет второе место, сербского центрового «Денвера» в этот раз не оказалось в двух из ста бюллетеней.

Кейд Каннингем («Детройт») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») опередили Луку Дончича («Лейкерс»).

Результаты первого опроса.

Второй опрос от ESPN

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
