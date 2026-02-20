Митч Джонсон: «Прошлый сезон нас сплотил, много особенных переживаний, которые заставили нас стать ближе»

Митч Джонсон рассказал о прогрессе «Сан-Антонио».

Сезон-2025/26 стал неудачным для «Сперс». Клуб столкнулся с целым рядом проблем, включая здоровье Грегга Поповича и Виктора Вембаньямы . Итогом стало вынужденное попадание в лотерею с 13-го места на Западе (34-48).

В этом году «Сан-Антонио » идет с 3-м лучшим результатом в лиге – 39-16.

«К этому моменту чувствую, и полагаю, что ощущение только усилится, что прошлый сезон стал тем, что нас сплотило. У нас было много особенных переживаний. Пришлось много времени провести вместе, были события, которые заставили нас общаться, разговаривать о важных вещах, задумываться о жизни и ее перепетиях.

Думаю, это сыграло важную роль на нашем пути, хоть и не связано напрямую с баскетболом», – признался главный тренер Митч Джонсон .

«Не думаю, что мы опережаем события. Полагаю, что мы будем только набирать ход», – поделился новичок команды Картер Брайант.