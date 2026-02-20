  • Спортс
Администрация Беверли-Хиллз извинилась перед Джейленом Брауном за ложную информацию, игрок подумывает подать в суд за закрытие своего мероприятия

Конфликт Джейлена Брауна и администрации Беверли-Хиллз продолжается.

Частное мероприятие Джейлена Брауна и его бренда в Беверли-Хиллз было приостановлено полицией в субботу на прошлой неделе. Администрация города объяснила произошедшее ранее отклоненным разрешением на проведение события и историей нарушений со стороны владельца дома Джима Джаннарда. 

Резкое несогласие и громкая реакция защитника «Бостона» заставили власти провести внутреннее расследование. По его итогам администрация извинилась за ложную информацию. Частное мероприятие по приглашениям не требовало разрешения, которое не запрашивалось стороной баскетболиста. Информация о предыдущих правонарушениях также оказалась неточной. Однако сити-менеджер завершила пресс-релиз  с извинением заявлением о том, что полиция увидела нарушения городских правил, и ее действия были оправданы.

«Извинение на отвали после нанесенного ущерба. Даже оно содержит ложные факты.

Меня опозорили. Полагаю, что подобное случалось и ранее. Думаю, куча людей просто не имеет возможности достаточно громко заявить об этом, очень жаль. Не знаю, какие могут быть выводы.

Не думаю, что этого извинения достаточно. Я потерял много денег, как и мои партнеры. Люди подумали, что мы не согласовали все должным образом. Меня оскорбили.

Я не пытаюсь всегда переводить все в правовую область. Но мой бренд и моя команда опозорены. Это несправедливо. И вы продолжаете лгать в своих заявлениях. Соберемся с командой на выходных и примем решение», – рассказал Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
происшествия
