Карл-Энтони Таунс: «У нас есть система в нападении, и мы следуем ей независимо от игроков на площадке»

Карл-Энтони Таунс прокомментировал поражение от «Детройта».

«Никс» уступили «Пистонс» (111:126), несмотря на отсутствие ключевых больших команды – Джейлена Дюрена и Айзейи Стюарта – из-за дисквалификации.

Репортеры спросили, планировал ли «Нью-Йорк » строить атаки через центрового Карла-Энтони Таунса, воспользовавшись этой слабостью.

«Наша атака такая, какая есть. Так было весь год. У нас есть система, которой мы следуем независимо от игроков на площадке. Мы будем реализовывать схемы, которые команда внедрила, настолько, насколько способны», – пояснил Таунс.

Бигмен провел 31 минуту на площадке и оформил дабл-дабл с 14 попыток с игры. На его счету 21 очко и 11 подборов.