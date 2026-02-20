Карл-Энтони Таунс: «У нас есть система в нападении, и мы следуем ей независимо от игроков на площадке»
Карл-Энтони Таунс прокомментировал поражение от «Детройта».
«Никс» уступили «Пистонс» (111:126), несмотря на отсутствие ключевых больших команды – Джейлена Дюрена и Айзейи Стюарта – из-за дисквалификации.
Репортеры спросили, планировал ли «Нью-Йорк» строить атаки через центрового Карла-Энтони Таунса, воспользовавшись этой слабостью.
«Наша атака такая, какая есть. Так было весь год. У нас есть система, которой мы следуем независимо от игроков на площадке. Мы будем реализовывать схемы, которые команда внедрила, настолько, насколько способны», – пояснил Таунс.
Бигмен провел 31 минуту на площадке и оформил дабл-дабл с 14 попыток с игры. На его счету 21 очко и 11 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался
Наша атака такая, какая есть... Золотые слова)
