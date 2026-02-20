  • Спортс
Джей Би Бикерстафф: «Сложно назвать 5 парней в лиге, которые делают больше, чем Кейд Каннингем, на обеих сторонах площадки»

Джей Би Бикерстафф высоко оценил прогресс Кейда Каннингема.

«Детройт» выбрался на первое место в НБА по балансу побед и поражений – 41-13. Прорыв в игре команды во многом связан с надежностью и постоянным прогрессом лидера Кейда Каннингема.

«Он суперзвезда, никаких сомнений. Трудно назвать пять парней в лиге, которые делают больше на обеих сторонах площадки. Он защищается против лучшего игрока на периметре. В нападении таскает мяч, его процент задействования зашкаливает. Никогда не говорит «нет», никогда не жалуется. Просто выходит на паркет и делает свою работу. Он приносит нам победы, это и отличает суперзвезд. Не пустые цифры, а победы на таком уровне.

Больше всего меня впечатляет его стабильность и надежность, как человека и партнера. Он всегда заботится об одноклубниках, помогает им добиваться успеха и реализовывать себя. Он сочетает талант и характер уровня суперзвезды. Будущий член Зала славы. Кейд уже играет на этом уровне», – заключил главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
