Кейд Каннингем: «Я лучший американский игрок»

Каннингем: Я лучший американский игрок.

Лидер «Детройта » Кейд Каннингем высоко оценивает собственный уровень.

«Я хочу попасть в олимпийскую сборную. Считаю, что я лучший американский игрок», – заявил 24-летний разыгрывающий.

В текущем сезоне двукратный участник Матча всех звезд является 8-м лучшим бомбардиром лиги (25,7 очка) среди американцев и лучшим ассистентом (9,7).