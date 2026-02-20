33

Кейд Каннингем: «Я лучший американский игрок»

Каннингем: Я лучший американский игрок.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем высоко оценивает собственный уровень.

«Я хочу попасть в олимпийскую сборную. Считаю, что я лучший американский игрок», – заявил 24-летний разыгрывающий.

В текущем сезоне двукратный участник Матча всех звезд является 8-м лучшим бомбардиром лиги (25,7 очка) среди американцев и лучшим ассистентом (9,7).

Конечно, Ябуселе же француз
Мы в прямом эфире наблюдаем становление новой суперзвезды
Плей-офф покажет, хорошо играть в регулярке недостаточно разбрасываться такими словами
Ответ Chistian Jadson
Плей-офф покажет, хорошо играть в регулярке недостаточно разбрасываться такими словами
В фарватере США он будет железным номером 1 пг в сборной. Кто там еще? Макси. Брансон не такой габаритный, не такой атлетичный, короче, хуже. И заточен больше на скорринг. Карри наверно нету смысла сюда приплетать.
Ответ Chistian Jadson
Плей-офф покажет, хорошо играть в регулярке недостаточно разбрасываться такими словами
Хардену это не мешает
Тэйтума так скоро на обочину выкинут. Уже сколько претендентов на лучшего игрока. Кейд, Энт, Браун, скоро и Флэгг
На данный момент он лучший, факт. Где-то рядом Энт
Ответ Степан Плотников
На данный момент он лучший, факт. Где-то рядом Энт
Браун не согласен)
Ответ Zakir Velilhanov
Браун не согласен)
Согласен, они рядом. Может поэтому оба и не в ТОП претендентов )
Небезосновательно. Очень хорош
Не понимаю почему Шей должен быть мвп? Кейд проводит феноменально сезон и должен брать мвп и финал востока как минимум
они всегда так говорят, это считается крутой культурой типа
