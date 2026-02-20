Кендрик Перкинс: «Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Он сделал три или четыре шага назад»

Перкинс разочаровался Банкеро.

Экс-игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс считает «Орландо » большим разочарованием сезона, отдельно отмечая лидера команды Паоло Банкеро .

«Я пойду дальше и скажу, что Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Мы говорим о парне, от которого в начале сезона у нас были высокие ожидания. Мы говорили о нем как об одном из пяти лучших молодых игроков младше 25 лет. Он сделал три или четыре шага назад, и я начинаю задаваться вопросом, является ли он той самой центральной фигурой в их команде на будущее.

Может ли он быть тем самым игроком? Может ли он быть парнем, который выходит на площадку и играет на уровне сборной НБА каждый вечер? Он не попал на Матч всех звезд. В этом сезоне его результативность упала на 3-4 очка по сравнению с прошлым. Он – самое большое разочарование», – заявил Перкинс.

В прошлом сезоне Банкеро набирал в среднем 25,9 очка (45,2% с игры, 32% из-за дуги), 7,5 подбора и 4,8 передачи. В текущем розыгрыше его показатели составляют 21,5 очка (45,4% с игры, 32% трехочковых), 8,3 подбора и 4,8 передачи.