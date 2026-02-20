  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кендрик Перкинс: «Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Он сделал три или четыре шага назад»
3

Кендрик Перкинс: «Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Он сделал три или четыре шага назад»

Перкинс разочаровался Банкеро.

Экс-игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс считает «Орландо» большим разочарованием сезона, отдельно отмечая лидера команды Паоло Банкеро.

«Я пойду дальше и скажу, что Паоло Банкеро – самое большое разочарование среди игроков. Мы говорим о парне, от которого в начале сезона у нас были высокие ожидания. Мы говорили о нем как об одном из пяти лучших молодых игроков младше 25 лет. Он сделал три или четыре шага назад, и я начинаю задаваться вопросом, является ли он той самой центральной фигурой в их команде на будущее.

Может ли он быть тем самым игроком? Может ли он быть парнем, который выходит на площадку и играет на уровне сборной НБА каждый вечер? Он не попал на Матч всех звезд. В этом сезоне его результативность упала на 3-4 очка по сравнению с прошлым. Он – самое большое разочарование», – заявил Перкинс.

В прошлом сезоне Банкеро набирал в среднем 25,9 очка (45,2% с игры, 32% из-за дуги), 7,5 подбора и 4,8 передачи. В текущем розыгрыше его показатели составляют 21,5 очка (45,4% с игры, 32% трехочковых), 8,3 подбора и 4,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
logoПаоло Банкеро
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoОрландо
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Через пару годиков можно и в сборной Италии на него посмотреть)
Паоло не только для него разочарование сезона
Пришел Бэйн , добавил Блэк. Ротация позволяет играть в более командный баскетбол, просто Банкеро не то что сделал шаг назад, а все так же стоит на месте и просто не вписывается в такие схемы и начал выглядеть как инородное тело в целом показывая все его недостатки
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
30 января, 18:59
Менеджер НБА: «Банкеро напоминает Кармело Энтони. Талантливый, но не всегда делает команду лучше»
30 января, 16:12
Чендлер Парсонс: «208 см, 122 кг. Не может Паоло Банкеро провоцировать меньше фолов, чем Дени Авдия и Остин Ривз»
27 января, 17:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем