3

Шэй Гилджес-Александер пропустит еще минимум неделю, Джейлен Уильямс – две

«Оклахома» продолжит играть без своих звезд.

«Оклахома» объявила, что состояние лидера команды Шэя Гилджес-Александера (растяжение мышц живота) будет оценено снова через неделю, а звездного защитника Джейлена Уильямса (растяжение задней поверхности бедра) – примерно через две недели.

Ключевой резервист «Тандер» Эджей Митчелл, который подвернул голеностоп во время перерыва на Матч звезд, проходя реабилитацию после растяжения мышц живота, также будет осмотрен снова через неделю.

Гилджес-Александер пропустил последние пять игр перед перерывом после того, как получил растяжение мышц живота 3 февраля. На ближайшую неделю у «Оклахомы» запланировано четыре матча.

Уильямс пропустил 10 игр после растяжения задней поверхности бедра 17 января. Он вернулся на паркет 9 февраля в выездном матче против «Лейкерс», но снова потянул ту же мышцу в следующей игре «Тандер» двумя днями позже. 

Митчелл не играл с тех пор, как получил растяжение мышц живота 21 января, пропустив, таким образом, последние 11 матчей.

«Тандер» лидируют в Западной конференции с результатом 42-14, опережая «Сан-Антонио» на три игры. «Детройт» (41-13) обошел «Оклахому» по проценту побед в борьбе за лучший результат в лиге и, соответственно, домашнее преимущество на всем пути до финала НБА.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
На финише будут все решать пропущенные игры. В итоге МВП станет Бриджес. Ну или Кавай)
"подвернул голеностоп во время перерыва на Матч звезд, проходя реабилитацию после растяжения мышц живота" - эпично
У Детройта уже 41-13)
