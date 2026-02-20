Шэй Гилджес-Александер пропустит еще минимум неделю, Джейлен Уильямс – две

«Оклахома» продолжит играть без своих звезд.

«Оклахома» объявила, что состояние лидера команды Шэя Гилджес-Александера (растяжение мышц живота) будет оценено снова через неделю, а звездного защитника Джейлена Уильямса (растяжение задней поверхности бедра) – примерно через две недели.

Ключевой резервист «Тандер» Эджей Митчелл , который подвернул голеностоп во время перерыва на Матч звезд, проходя реабилитацию после растяжения мышц живота, также будет осмотрен снова через неделю.

Гилджес-Александер пропустил последние пять игр перед перерывом после того, как получил растяжение мышц живота 3 февраля. На ближайшую неделю у «Оклахомы» запланировано четыре матча.

Уильямс пропустил 10 игр после растяжения задней поверхности бедра 17 января. Он вернулся на паркет 9 февраля в выездном матче против «Лейкерс», но снова потянул ту же мышцу в следующей игре «Тандер» двумя днями позже.

Митчелл не играл с тех пор, как получил растяжение мышц живота 21 января, пропустив, таким образом, последние 11 матчей.

«Тандер» лидируют в Западной конференции с результатом 42-14, опережая «Сан-Антонио» на три игры. «Детройт» (41-13) обошел «Оклахому» по проценту побед в борьбе за лучший результат в лиге и, соответственно, домашнее преимущество на всем пути до финала НБА .