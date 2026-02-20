Постер-данки Виктора Вембаньямы и Кеона Эллиса стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 19 февраля.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитник «Детройта» Кейд Каннингем и защитник «Кливленда» Кеон Эллис.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
2 комментария
Странно что нету данка Митчелла после паса Хардена в быстром отрыве
Шарлотт зажигает как следует! Прямо непривычно.
