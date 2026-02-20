Джейлен Браун (23+15+13) оформил третий трипл-дабл сезона в победном матче против «Голден Стэйт»
Браун помог «Селтикс» победить «Уорриорс», собрав трипл-дабл.
Лидер «Бостона» Джейлен Браун стал самым результативным игроком победного матча против «Голден Стэйт» (121:110), набрав 23 очка при 10 из 18 с игры, 0 из 3 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
Форвард записал на свой счет третий трипл-дабл за сезон, собрав 15 подборов и отдав 13 передач при 2 потерях.
«Селтикс» разобрались с «Уорриорс» – 121:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
