Джейлен Браун (23+15+13) оформил третий трипл-дабл сезона в победном матче против «Голден Стэйт»

Браун помог «Селтикс» победить «Уорриорс», собрав трипл-дабл.

Лидер «Бостона » Джейлен Браун стал самым результативным игроком победного матча против «Голден Стэйт » (121:110), набрав 23 очка при 10 из 18 с игры, 0 из 3 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Форвард записал на свой счет третий трипл-дабл за сезон, собрав 15 подборов и отдав 13 передач при 2 потерях.

«Селтикс» разобрались с «Уорриорс» – 121:110.