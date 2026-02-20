  • Спортс
9

Йонас Валанчюнас пошел разбираться с «Клипперс», обменявшись толчками с Беннедиктом Матурином и Крисом Данном

Игроки «Клипперс» и Валанчюнас организовали стычку.

В одном из моментом матча против «Клипперс» центровому «Денвера» Йонасу Валанчюнасу не понравились действия центрового Яника Конана Нидерхойзера. 

Защитник «парусников» Беннедикт Матурин встрял между бигмэнами и толкнул Валанчюнаса, начав стычку, к которой подключился еще и защитник «Клипперс» Крис Данн.

По итогам эпизода все три игрока получили технические замечания. Матч выиграл «Лос-Анджелес» – 115:114.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
9 комментариев
Данна буквально спасли )
Данн опять строит из себя крутого парня. как же ему нужен новый контракт то уууух
Ответ scorp19
Данн опять строит из себя крутого парня. как же ему нужен новый контракт то уууух
в смысле строит? Сожрал сегодня Мюррея с потрохами
Хорошо разменялся 1/3 технические. В плей-офф полезное дело, но вот Матурина не убрали от Джамала перед решающим штрафным)
Данн каеш смешной на такого быка прыгать
Ого,на самого Конана попёр)
