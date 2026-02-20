Йонас Валанчюнас пошел разбираться с «Клипперс», обменявшись толчками с Беннедиктом Матурином и Крисом Данном
Игроки «Клипперс» и Валанчюнас организовали стычку.
В одном из моментом матча против «Клипперс» центровому «Денвера» Йонасу Валанчюнасу не понравились действия центрового Яника Конана Нидерхойзера.
Защитник «парусников» Беннедикт Матурин встрял между бигмэнами и толкнул Валанчюнаса, начав стычку, к которой подключился еще и защитник «Клипперс» Крис Данн.
По итогам эпизода все три игрока получили технические замечания. Матч выиграл «Лос-Анджелес» – 115:114.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
9 комментариев
Данна буквально спасли )
Данн опять строит из себя крутого парня. как же ему нужен новый контракт то уууух
в смысле строит? Сожрал сегодня Мюррея с потрохами
Хорошо разменялся 1/3 технические. В плей-офф полезное дело, но вот Матурина не убрали от Джамала перед решающим штрафным)
Данн каеш смешной на такого быка прыгать
Ого,на самого Конана попёр)
