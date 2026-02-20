Йонас Валанчюнас пошел разбираться с «Клипперс», обменявшись толчками с Беннедиктом Матурином и Крисом Данном

Игроки «Клипперс» и Валанчюнас организовали стычку.

В одном из моментом матча против «Клипперс» центровому «Денвера » Йонасу Валанчюнасу не понравились действия центрового Яника Конана Нидерхойзера.

Защитник «парусников» Беннедикт Матурин встрял между бигмэнами и толкнул Валанчюнаса, начав стычку, к которой подключился еще и защитник «Клипперс » Крис Данн .

По итогам эпизода все три игрока получили технические замечания. Матч выиграл «Лос-Анджелес» – 115:114.