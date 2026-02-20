Крис Пол: «Я установил себе дедлайн: если к Матчу звезд у меня не будет команды, то закончу»

Пол объяснил, почему завершил карьеру именно сейчас.

После того как в декабре «Клипперс» отстранили Криса Пола , разыгрывающий продолжил тренироваться. Он поддерживал игровую форму, отрабатывал упражнения и ждал звонка от команды-претендента. Но для себя он уже установил четкий предел.

«Когда все это случилось, я тренировался и работал, очевидно, я был в Атланте. У меня там было много родных на тот матч. Там оказался мой брат и несколько моих друзей», – рассказал Пол.

«Клипперс» отказались от услуг Пола прямо перед матчем против «Атланты».

«Затем мы полетели обратно, я продолжал тренироваться и заниматься, и поговорил с несколькими друзьями. Я сказал им: «Установлю себе дедлайн. Если у меня не будет команды к определенному моменту – к Матчу всех звезд – я закончу», – поведал 40-летний разыгрывающий.

Перед трэйд-дедлайном он был обменян в «Торонто» в результате трехсторонней сделки с участием «Бруклина». Вскоре после этого «Рэпторс» отчислили Пола. Несмотря на слухи о возможных вариантах с «Хьюстоном», «Лейкерс» и «Сан-Антонио», новой команды у него не появилось.

Пол завершил карьеру после 20 сезонов в НБА , имея в активе средние показатели в 16,8 очка, 4,4 подбора, 9,2 передачи и 2 перехвата.