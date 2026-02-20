Дрэймонд Грин не набрал очков (0 из 7) в проигранном матче против «Бостона», завершив встречу с худшим показателем полезности («-28»)
Грин повел провальную игру против «Селтикс».
Звездный форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин завершил игру против «Бостона» с худшим показателем «плюс/минус» в обеих командах – «-28».
За 19 минут на площадке Грин не набрал очков, смазав все 7 попыток с игры, включая 5 трехочковых. В активе форварда 2 подбора и 3 передачи.
«Уорриорс» проиграли 8-й из последних 12 матчей – 110:121.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Цифры несут лош, он полезен, кричит и командует войском, когда в защите, Порзингис подтвердил.
Глядя игру у меня возникал вопрос к Грину: "что же ты, кзл, делал во время перерыва на МВЗ, если у тебя после недели отдыха настолько нет ног?" В первой же четверти он умудрился не добросить треху до кольца. Нет слов.
Грин уже давно забил на баскет в качестве действующего игрока, успокойтесь. Сейчас все его время занимает трудоустройство после окончания игровой карьеры.
Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»
А кто он без Карри? Ухудшенная старая версия Асара Томпсона?
Этот неадекват с новой силой пробивает дно... сливает ГСВ постоянно. Присутствие Карри только и спасало его... Как жаль, что этот токсичный балласт не слили куда-нибудь.
Кому он нужен, его контракт бы уже выкупили давно и дали пинка под зад.
Все мысли были о будущей работе комиссионером.
А зачем ему очки он же опорник
А зачем ему очки он же опорник
Ну так зачем он пуляет, делай пространство для тиммейтов или беги к кольцу и отдай на трехи в сторону
