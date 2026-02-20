Дрэймонд Грин не набрал очков (0 из 7) в проигранном матче против «Бостона», завершив встречу с худшим показателем полезности («-28»)

Грин повел провальную игру против «Селтикс».

Звездный форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин завершил игру против «Бостона » с худшим показателем «плюс/минус» в обеих командах – «-28».

За 19 минут на площадке Грин не набрал очков, смазав все 7 попыток с игры, включая 5 трехочковых. В активе форварда 2 подбора и 3 передачи.

«Уорриорс» проиграли 8-й из последних 12 матчей – 110:121.