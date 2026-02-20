Юдонис Хаслем о проблемах Таунса при Брансоне: «Я испытал то же самое после прихода Леброна в «Хит»

Юдонис Хаслем пояснил непростую ситуацию Таунса рядом с Брансоном в «Никс».

Экс-игрок «Майами» Юдонис Хаслем привел неожиданную аналогию для описания затруднений Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке ».

По мнению эксперта, центровой не может до конца понять свою роль в атаке, когда рядом есть еще более значимая фигура Джейлена Брансона .

«Наблюдая за Таунсом и понимаю, что это напоминает мне меня самого и то, какое влияние оказывает появление в команде сильного игрока и изменение атакующей стратегии. Когда в «Майами» пришел Леброн , и наша атака изменилась, мне было трудно найти свое место. Постоянно возникали сомнения, нахожусь ли я в правильном месте? Делаю ли я все правильно? Не мешаю ли я ему? Не мешаю ли я этому парню?

Именно с этим сейчас имеет дело КАТ.

Считаю, что по мере понимания новой роли в атаке его адаптация в «Никс» все же свершится», – пояснил Хаслем.