  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Юдонис Хаслем о проблемах Таунса при Брансоне: «Я испытал то же самое после прихода Леброна в «Хит»
3

Юдонис Хаслем о проблемах Таунса при Брансоне: «Я испытал то же самое после прихода Леброна в «Хит»

Юдонис Хаслем пояснил непростую ситуацию Таунса рядом с Брансоном в «Никс».

Экс-игрок «Майами» Юдонис Хаслем привел неожиданную аналогию для описания затруднений Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке».

По мнению эксперта, центровой не может до конца понять свою роль в атаке, когда рядом есть еще более значимая фигура Джейлена Брансона.

«Наблюдая за Таунсом и понимаю, что это напоминает мне меня самого и то, какое влияние оказывает появление в команде сильного игрока и изменение атакующей стратегии. Когда в «Майами» пришел Леброн, и наша атака изменилась, мне было трудно найти свое место. Постоянно возникали сомнения, нахожусь ли я в правильном месте? Делаю ли я все правильно? Не мешаю ли я ему? Не мешаю ли я этому парню?

Именно с этим сейчас имеет дело КАТ.

Считаю, что по мере понимания новой роли в атаке его адаптация в «Никс» все же свершится», – пояснил Хаслем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Culture
logoЛеброн Джеймс
logoЮдонис Хаслем
logoНБА
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжейлен Брансон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хаслем сильно преувиличивает конечно свою роль. Он 13 игр провел в сезон, когда Леброн пришел и его роль в нападени всегда была ничтожной. С сравнение с Тайнсом тут неуместно
Ответ Дмитрий Иванов
Хаслем сильно преувиличивает конечно свою роль. Он 13 игр провел в сезон, когда Леброн пришел и его роль в нападени всегда была ничтожной. С сравнение с Тайнсом тут неуместно
ЧСВ у него на уровне конечно :)
Только тут Таунс пришел в команду, а не наоборот.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричард Хэмилтон, Кори Мэггетти, Рон Харпер и Аллан Хьюстон присоединятся к действующим игрокам в командном конкурсе снайперов на Матче всех звезд НБА
7 февраля, 17:06Фото
Определились составы команд на Матч всех звезд НБА, Джеймс, Карри и Дюрэнт сыграют вместе
4 февраля, 04:22Фото
Плюс один: кто в НБА чаще всех забивает с фолом
3 февраля, 16:10
Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл – среди запасных на Матч всех звезд НБА
2 февраля, 04:37Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем