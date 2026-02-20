7

«Сакраменто» установил новый антирекорд клуба – 15 поражений подряд

«Кингс» проиграли в рекордный 15-й раз подряд.

Сегодняшнее поражение от «Орландо» (94:131) стало для «Сакраменто» 15-м подряд, что является новым рекордом в истории клуба.

«Кингс» побили антирекорд после того, как их звездные игроки Домантас Сабонис и Зак Лавин перенесли операции, завершившие для них сезон. У клуба были 14-матчевые серии поражений в сезонах 1959/60 и 1971/72, когда команда выступала как «Цинциннати Роялс».

Рекорд НБА по количеству поражений подряд равен 28. Он был установлен «Филадельфией» в сезонах 2014/15 и 2015/16 и повторен «Детройтом» в сезоне-2023/24.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Associated Press
Обычно про 15 поражений говорят антирекорд. Но в случае с Сакраменто это именно рекорд. Они и гордиться им будут, да и побить постараются)
Ответ Stan Smith_1116185248
Обычно про 15 поражений говорят антирекорд. Но в случае с Сакраменто это именно рекорд. Они и гордиться им будут, да и побить постараются)
Лайт ве бим
И ради чего стараются... )
Учитывая как Сильвер в последнее время бесится на танкующие команды, в этом году тоже 1-й пик отдадут кому-нить из плей-ин.
Ответ Gardner Barnes
И ради чего стараются... ) Учитывая как Сильвер в последнее время бесится на танкующие команды, в этом году тоже 1-й пик отдадут кому-нить из плей-ин.
да пофиг. драфт настолько глубокий что даже топ5 пик это супер. весь плей ин туда не попадёт.
Ответ Gardner Barnes
И ради чего стараются... ) Учитывая как Сильвер в последнее время бесится на танкующие команды, в этом году тоже 1-й пик отдадут кому-нить из плей-ин.
Стараются что бы гарантировать себе 5-й выбор, драфт вроде как глубокий обещают. К тому же есть вероятность что Сильвер постарается не жестить как в прошлом году (слишком уж палевно вышло), и тогда появляется шанс на топ3 где любой из тройки Питерсон, Дибанца, Бузер имеют звездный потенциал.
Судя по их настрою, запросто можем увидеть новый антирекорд уже в ближайшее время, они ведь в крутом пике находятся.
