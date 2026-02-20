«Сакраменто» установил новый антирекорд клуба – 15 поражений подряд

«Кингс» проиграли в рекордный 15-й раз подряд.

Сегодняшнее поражение от «Орландо» (94:131) стало для «Сакраменто» 15-м подряд, что является новым рекордом в истории клуба.

«Кингс» побили антирекорд после того, как их звездные игроки Домантас Сабонис и Зак Лавин перенесли операции, завершившие для них сезон. У клуба были 14-матчевые серии поражений в сезонах 1959/60 и 1971/72, когда команда выступала как «Цинциннати Роялс».

Рекорд НБА по количеству поражений подряд равен 28. Он был установлен «Филадельфией» в сезонах 2014/15 и 2015/16 и повторен «Детройтом» в сезоне-2023/24.