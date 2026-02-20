Стивен Эй Смит: «На логотипе НБА должен быть Майкл Джордан»
Стивен Эй Смит призвал поменять логотип НБА.
Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что НБА следует поменять логотип с Джерри Уэстом, который был разработан в 1969 году.
«На логотипе НБА должен был быть Майкл Джордан. Сделать это следовало много лет назад.
На логотипе должен быть Майкл Джордан, а не Джерри Уэст, да благословит Господь его душу. Он был прекрасным человеком, великим игроком, отличным управленцем, но на логотипе должен был быть Майкл Джордан», – заявил журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
Хотя логика в словах Эй Смита (удивительно) но есть. Джордан - это олицетворение баскетбола. При всём уважении к истокам NBA.
При всей моей любви к Мише, как спортсмену.