Стивен Эй Смит: «На логотипе НБА должен быть Майкл Джордан»

Стивен Эй Смит призвал поменять логотип НБА.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что НБА следует поменять логотип с Джерри Уэстом , который был разработан в 1969 году.

«На логотипе НБА должен был быть Майкл Джордан. Сделать это следовало много лет назад.

На логотипе должен быть Майкл Джордан, а не Джерри Уэст, да благословит Господь его душу. Он был прекрасным человеком, великим игроком, отличным управленцем, но на логотипе должен был быть Майкл Джордан », – заявил журналист ESPN.