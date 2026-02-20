10

Стивен Эй Смит: «На логотипе НБА должен быть Майкл Джордан»

Стивен Эй Смит призвал поменять логотип НБА.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что НБА следует поменять логотип с Джерри Уэстом, который был разработан в 1969 году.

«На логотипе НБА должен был быть Майкл Джордан. Сделать это следовало много лет назад.

На логотипе должен быть Майкл Джордан, а не Джерри Уэст, да благословит Господь его душу. Он был прекрасным человеком, великим игроком, отличным управленцем, но на логотипе должен был быть Майкл Джордан», – заявил журналист ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
Я считаю что MJ величайший игрок в баскетбол, но логотип НБА менять не надо. Силуэт безымянного игрока ведущего мяч - сама суть игры. Баскетбол (игра) на первом месте, игроки, клубы, журналисты - идут следом, расставляйте в порядке который вам нравится.
Дело в стрижке силуета. Видно, что прическа как у белого. И сам силуэт белый.
Он безымянный для тех, кто год ну максимум два за НБА следит. За более долгий срок уже тяжело не наткнуться и на прозвище Джерри Уэста "Лого" и на исходное фото.
Ну если этого не сделали 20 лет назад, то сейчас тем более ни к чему.
Хотя логика в словах Эй Смита (удивительно) но есть. Джордан - это олицетворение баскетбола. При всём уважении к истокам NBA.
Логотип реально очень удачный и все эти годы он прекрасно смотрится.А его воздушество Майкл Джордан настолько goat,что ему это не нужно.
Чушь какая. Что-то Смита в последнее время совсем понесло не в ту степь...
У патриций пресыщение и без разгула фантазии прежние занятия для него в пресно-серых тонах.
Не должен.
При всей моей любви к Мише, как спортсмену.
