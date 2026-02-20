Рик Карлайл о новых правилах против «танкинга»: «Хорошие новости»
Рик Карлайл о новых правилах против «танкинга».
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл поддерживает новые правила НБА против «танкинга».
«Да, я слышал об этом. Что тут скажешь, это хорошие новости», – заявил авторитетный специалист.
Комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг проинформировал 30 генеральных менеджеров лиги о том, что планируется внести изменения в правила, направленные против умышленного слива, начиная со следующего сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошие новости, - сказал Карлайл, - Успею танкануть напоследок.
Хорошие новости, - сказал Карлайл, - Успею танкануть напоследок.
Карлайл маршал бронетанковых войск
Карлайл маршал бронетанковых войск
Индиана практически никогда не танкует. Нынешний сезон исключение из-за травмы Халибертона
Хорошие новости. "Правила для того и нужны, чтобы их нарушать", добавил он, посмеиваясь :)
А что за правила вводятся?
А что за правила вводятся?
против танкинга
А что за правила вводятся?
Да пока ничего не вводят, так размышляют
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем