Девин Букер не смог доиграть матч со «Сперс» из-за травмы бедра

Лидер «Финикса » Девин Букер досрочно покинул площадку во время матча с «Сан-Антонио» (94:121) в четверг.

В середине первой четверти Букер почувствовал дискомфорт в правом бедре. Он ненадолго возвращался по ходу второй 12-минутки, но в итоге снова отправился в раздевалку.

Защитник набрал 5 очков.

Девин в последнее время выходит на паркет, также испытывая проблемы с голеностопным суставом.