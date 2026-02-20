Девин Букер не смог доиграть матч со «Сперс» из-за травмы бедра
Лидер «Финикса» Девин Букер досрочно покинул площадку во время матча с «Сан-Антонио» (94:121) в четверг.
В середине первой четверти Букер почувствовал дискомфорт в правом бедре. Он ненадолго возвращался по ходу второй 12-минутки, но в итоге снова отправился в раздевалку.
Защитник набрал 5 очков.
Девин в последнее время выходит на паркет, также испытывая проблемы с голеностопным суставом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
1 комментарий
Ну хоть другая травма, не та же самая. Очень нужны все здоровыми 🙏
