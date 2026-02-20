Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»

Кристапс Порзингис честно высказался о Дрэймонде Грине.

Новобранец «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис рассказал, как на самом деле воспринимает напарника в передней линии команды Дрэймонда Грина.

«Мне нравится этот парень. Хорошо вижу, насколько он важен для команды.

Мне понравилось играть рядом с ним во время двустороннего матча. Понравилась простота атакующей схемы», – признался латыш.

В дебютном матче за «Уорриорз» Кристапс набрал 12 очков, калифорнийцы уступили «Селтикс».