4

Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»

Кристапс Порзингис честно высказался о Дрэймонде Грине.

Новобранец «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис рассказал, как на самом деле воспринимает напарника в передней линии команды Дрэймонда Грина.

«Мне нравится этот парень. Хорошо вижу, насколько он важен для команды.

Мне понравилось играть рядом с ним во время двустороннего матча. Понравилась простота атакующей схемы», – признался латыш.

В дебютном матче за «Уорриорз» Кристапс набрал 12 очков, калифорнийцы уступили «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoКристапс Порзингис
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
19 мин, 0 очков, 0/7 с игры) +/- минус 28) он хорош когда вся команда хороша, в остальном нынче абсолютно бесполезное дерево
... Только вот "этот парень" без Карри всё хуже и хуже выглядит. Видимо себя комиссионером уже представил.
Ответ Alex_1116633769
... Только вот "этот парень" без Карри всё хуже и хуже выглядит. Видимо себя комиссионером уже представил.
ему ему про подкасты нужно думать, что вы хотите от него. парень понимает, что скорее ЛАЛ возьмут титул, чем "dead dynasty"
Ответ DiffusedLight
ему ему про подкасты нужно думать, что вы хотите от него. парень понимает, что скорее ЛАЛ возьмут титул, чем "dead dynasty"
... Не удивлюсь, если он уйдёт, или его обменяют в Лейкерс (если Джеймс там останется, что не очевидно).
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт», набрав 12 очков
20 февраля, 06:06Видео
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
19 февраля, 05:59
Стив Керр: «Расстановка вокруг Порзингиса отличается от схем с Батлером. Кристапс больше нацелен на набор очков»
18 февраля, 08:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем