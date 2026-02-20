Кристапс Порзингис о Дрэймонде: «Мне нравится этот парень. Очень важен для команды»
Кристапс Порзингис честно высказался о Дрэймонде Грине.
Новобранец «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис рассказал, как на самом деле воспринимает напарника в передней линии команды Дрэймонда Грина.
«Мне нравится этот парень. Хорошо вижу, насколько он важен для команды.
Мне понравилось играть рядом с ним во время двустороннего матча. Понравилась простота атакующей схемы», – признался латыш.
В дебютном матче за «Уорриорз» Кристапс набрал 12 очков, калифорнийцы уступили «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
19 мин, 0 очков, 0/7 с игры) +/- минус 28) он хорош когда вся команда хороша, в остальном нынче абсолютно бесполезное дерево
... Только вот "этот парень" без Карри всё хуже и хуже выглядит. Видимо себя комиссионером уже представил.
... Только вот "этот парень" без Карри всё хуже и хуже выглядит. Видимо себя комиссионером уже представил.
ему ему про подкасты нужно думать, что вы хотите от него. парень понимает, что скорее ЛАЛ возьмут титул, чем "dead dynasty"
ему ему про подкасты нужно думать, что вы хотите от него. парень понимает, что скорее ЛАЛ возьмут титул, чем "dead dynasty"
... Не удивлюсь, если он уйдёт, или его обменяют в Лейкерс (если Джеймс там останется, что не очевидно).
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем