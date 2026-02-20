Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт», набрав 12 очков

Порзингис набрал 12 очков в первой игре за «Уорриорс».

В матче против «Бостона » центровой Кристапс Порзингис дебютировал за «Голден Стэйт » и набрал 12 очков.

30-летний латвиец вошел в игру со скамейки запасных и реализовал 5 из 9 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых, добавив к этому 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.

«Уорриорс» уступили «Селтикс» – 110:121.