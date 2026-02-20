Максим Рейно забросил 2+1 с обратной стороны щита

Рейно попал сложнейший бросок.

В матче против «Орландо » центровой-новичок «Сакраменто » Максим Рейно забросил с обратной стороны щита, заработав бонусный штрафной.

По итогам встречи в активе 22-летнего француза дабл-дабл: 17 очков (8 из 13 с игры) и 14 подборов за 39 минут.

«Кингс» разгромно проиграли «Мэджик» – 94:131.