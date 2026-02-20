  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вембаньяма этим летом будет претендовать на продление контракта на 252 млн долларов. Общая сумма может вырасти до 303 млн
12

Вембаньяма этим летом будет претендовать на продление контракта на 252 млн долларов. Общая сумма может вырасти до 303 млн

Виктор Вембаньяма может разбогатеть этим летом.

Как пишет обозреватель ESPN Бобби Маркс, ожидается, что звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получит от команды 5-летний максимальный контракт на сумму 252 миллиона долларов этим летом. 

У 22-летнего француза после текущего сезона останется еще один год по его контракту новичка со «Сперс». Но как участник драфта 2023 года, он официально получит право на продление соглашения в межсезонье-2026.

Примечательно, что максимальный контракт Вембаньямы может составить лишь 252 миллиона долларов базовой зарплаты (25 процентов от потолка зарплат), поскольку травмы лишили его права претендовать на награды НБА в сезоне-24/25. Однако «правило Деррика Роуза» позволит Виктору получить повышение до 30 процентов от потолка зарплат, в таком случае общая сумма сделки вырастет до 303,3 миллиона долларов.

Это случится, если бигмен станет MVP, будет назван лучшим защищающимся игроком или попадет в символическую сборную НБА в следующем сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж. Контракты в баскетболе и амфуте в США это нечто.
Где-то горько плачут оборванцы из НХЛ🤭
Ответ Berton
Да уж. Контракты в баскетболе и амфуте в США это нечто. Где-то горько плачут оборванцы из НХЛ🤭
Локаут неизбежен)
Ответ Zakir Velilhanov
Локаут неизбежен)
Коллективное соглашение прекрасно работает, доходы растут, все довольны. Откуда локаут возьмётся?
"если бигмен станет MVP, будет назван лучшим защищающимся игроком или попадет в символическую сборную НБА в следующем сезоне"

Вполне вероятно. Особенно сборная.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма забросил сверху через двоих
20 февраля, 04:52Видео
Игровая майка Купера Флэгга с дебютного матча продана за 1 миллион долларов
19 февраля, 20:01
Виктор Вембаньяма: «Я никогда не выхожу на площадку без желания побеждать»
17 февраля, 19:16
Трэйси Макгрэйди: «Скотти Барнс – мой главный фаворит на звание «Мистер замок»
17 февраля, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем