Кейд Каннингем стал первым в истории «Детройта», кому удалось набрать 40+ очков, 10+ передач и 5+ подборов при 5+ трехочковых
Каннингем вписал свое имя в историю «Пистонс».
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем помог своей команде обыграть «Нью-Йорк» (126:111), набрав 42 очка.
За 38 минут Каннингем реализовал 17 из 34 бросков с игры, 5 из 11 из-за дуги и 3 из 3 штрафных, добавив к этому 8 подборов, 13 передач при 5 потерях и 2 блок-шота.
Он стал первым игроком в истории «Пистонс», которому удалось набрать 40+ очков, 10+ передач и 5+ подборов при 5+ трехочковых.
Кроме того, 24-летний разыгрывающий стал лишь третьим игроком команды соперника в истории, кому удалось набрать 40+ очков и 10+ передач на арене «Мэдисон-сквер-гарден», присоединившись к Леброну Джеймсу и Аллену Айверсону.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Команда на первом месте , показывает шикарную игру, но все равно 5-6 место на звание мвп, Вемби и Лука все равно почему-то для всех лучше
Пиара мало
Надеюсь, Пистонс в ПО не развалятся под давлением. А Кейд - молодцом, первый год выдался для него тяжёлым, но с тех пор постоянно прогрессирует.
MVP?
