Кейд Каннингем о главной проблеме НБА: «Провоцирование фолов. Трое из Топ-5 игроков делают это постоянно»

Кейд Каннингем назвал главную проблему НБА.

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем во время интервью ответил на вопрос о том, что представляется ему главной проблемой современной НБА.

«Провоцирование фолов. Судьи должны как-то вмешаться в эту историю, потому что в НБА постоянно провоцируют игроков на фолы. Симуляции стало слишком много.

Что делать с лучшими игроками, которые этим занимаются? Трое из 5-10 лучших игроков лиги делают это постоянно. Удалять их с площадки?» – заявил лидер «Пистонс».