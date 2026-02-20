Кейд Каннингем о главной проблеме НБА: «Провоцирование фолов. Трое из Топ-5 игроков делают это постоянно»
Кейд Каннингем назвал главную проблему НБА.
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем во время интервью ответил на вопрос о том, что представляется ему главной проблемой современной НБА.
«Провоцирование фолов. Судьи должны как-то вмешаться в эту историю, потому что в НБА постоянно провоцируют игроков на фолы. Симуляции стало слишком много.
Что делать с лучшими игроками, которые этим занимаются? Трое из 5-10 лучших игроков лиги делают это постоянно. Удалять их с площадки?» – заявил лидер «Пистонс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Ябуселе, Корнет. Кто третий?
Ябуселе, Корнет. Кто третий?
Гаррет Темпл🙂
