Кевин Дюрэнт набрал последние 10 очков «Хьюстона» в клатче игры с «Шарлотт»

Дюрэнт взял на себя концовку матча против «Хорнетс».

Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт стал главным героем концовки игры против «Шарлотт », набрав последние 10 очков «Рокетс».

В последние три минуты матча Дюрэнт забросил 4 средних и реализовал 2 из 2 штрафных, что позволило его команде одержать победу – 105:101.

На счету 37-летнего форварда итоговые 35 очков (14 из 20 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота.