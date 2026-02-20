Кевин Дюрэнт набрал последние 10 очков «Хьюстона» в клатче игры с «Шарлотт»
Дюрэнт взял на себя концовку матча против «Хорнетс».
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт стал главным героем концовки игры против «Шарлотт», набрав последние 10 очков «Рокетс».
В последние три минуты матча Дюрэнт забросил 4 средних и реализовал 2 из 2 штрафных, что позволило его команде одержать победу – 105:101.
На счету 37-летнего форварда итоговые 35 очков (14 из 20 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
психанул из-за разоблачения в Твиттере)))
