Купер Флэгг еще не восстановился от травмы стопы пропустит матч с «Миннесотой»

Купер Флэгг все еще не восстановился от травмы стопы.

Новичок «Далласа» Купер Флэгг пропустит первую игру команды после перерыва на Матч всех звезд в Миннеаполисе.

Свинген не сыграет против «Миннесоты» в пятницу из-за растяжения связок средней части левой стопы – травмы, из-за которой 1-й номер драфта не смог принять участие в Матче восходящих звезд НБА.

«Мэверикс» оценивают состояние 19-летнего Флэгга в «ежедневном режиме».

Купер получил повреждение в матче с «Финиксом» 10 февраля.