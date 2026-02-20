Купер Флэгг еще не восстановился от травмы стопы пропустит матч с «Миннесотой»
Купер Флэгг все еще не восстановился от травмы стопы.
Новичок «Далласа» Купер Флэгг пропустит первую игру команды после перерыва на Матч всех звезд в Миннеаполисе.
Свинген не сыграет против «Миннесоты» в пятницу из-за растяжения связок средней части левой стопы – травмы, из-за которой 1-й номер драфта не смог принять участие в Матче восходящих звезд НБА.
«Мэверикс» оценивают состояние 19-летнего Флэгга в «ежедневном режиме».
Купер получил повреждение в матче с «Финиксом» 10 февраля.
