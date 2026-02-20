Кентавиус Колдуэлл-Поуп выбыл до конца сезона после операции на мизинце
Колдуэлл-Поуп не поможет «Мемфису» в текущем сезоне.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, защитник «Мемфиса» Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенес операцию на мизинце правой руки и выбыл до конца сезона.
33-летний баскетболист отыграл 51 матч в текущем чемпионате (14 – в старте), набирая 8,4 очка, 2,5 подбора и 2,7 передачи за 21,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
