Кентавиус Колдуэлл-Поуп выбыл до конца сезона после операции на мизинце

Колдуэлл-Поуп не поможет «Мемфису» в текущем сезоне.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, защитник «Мемфиса » Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенес операцию на мизинце правой руки и выбыл до конца сезона.

33-летний баскетболист отыграл 51 матч в текущем чемпионате (14 – в старте), набирая 8,4 очка, 2,5 подбора и 2,7 передачи за 21,3 минуты в среднем.