Эл Хорфорд об уходе из «Селтикс»: «Глубже, чем просто баскетбол»

Эл Хорфорд сделал важное признание о «Селтикс».

Центровой Эл Хорфорд признался, что покинул «Бостон» из-за чего-то «более глубокого, чем баскетбол».

«В какой-то момент я поделюсь этим с вами», – заявил 39-летний баскетболист.

1 октября 2025 года Хорфорд подписал 2-летний контракт с «Голден Стэйт» на 12 миллионов долларов. С 2021-го ветеран представлял «Селтикс» и впервые в карьере стал вместе с командой чемпионом НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Это деньги, и наивная идея, что ГСВ более серьезный претендент
Просто думал что селтики чуть ли не такнковать будут без Тейтума.. а оно вон как вышло, совсем наоборот.
Ну да, ну да, Эл. Просто признай, что ты второй раз поставил не на ту лошадь, как и в 2019 году, списав Бостон. Ну и 12/2 бы не дали в Массачусетсе, разумеется.
