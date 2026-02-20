Эл Хорфорд об уходе из «Селтикс»: «Глубже, чем просто баскетбол»

Эл Хорфорд сделал важное признание о «Селтикс».

Центровой Эл Хорфорд признался, что покинул «Бостон» из-за чего-то «более глубокого, чем баскетбол».

«В какой-то момент я поделюсь этим с вами», – заявил 39-летний баскетболист.

1 октября 2025 года Хорфорд подписал 2-летний контракт с «Голден Стэйт» на 12 миллионов долларов. С 2021-го ветеран представлял «Селтикс» и впервые в карьере стал вместе с командой чемпионом НБА.