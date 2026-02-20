Виктор Вембаньяма забросил сверху через двоих
Вембаньяма не заметил под кольцом двух защитников.
В одном из эпизодов матча против «Финикса» центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отметился данком сразу через двух соперников – центрового Марка Уильямса и защитника Джордана Гудвина.
По итогам встречи «Сперс» разгромили «Санс» (121:94), на счету Вембаньямы 17 очков (7 из 15 с игры), 11 подборов и 5 блок-шотов за 25 минут.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
