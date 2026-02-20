Виктор Вембаньяма забросил сверху через двоих

Вембаньяма не заметил под кольцом двух защитников.

В одном из эпизодов матча против «Финикса » центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма отметился данком сразу через двух соперников – центрового Марка Уильямса и защитника Джордана Гудвина .

По итогам встречи «Сперс» разгромили «Санс» (121:94), на счету Вембаньямы 17 очков (7 из 15 с игры), 11 подборов и 5 блок-шотов за 25 минут.