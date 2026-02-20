Егор Дёмин набрал 10 очков и 5 подборов в проигранном матче с «Кливлендом»

Егор Дёмин сыграл против Хардена и Митчелла.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 5 подборов и 1 передачу в домашнем матче с «Кливлендом » (84:112).

За 26 минут 19-летний россиянин реализовал 3 из 8 с игры (2 из 5 из-за дуги), а также 2 из 3 с линии при 1 потере.