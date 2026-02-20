9

Егор Дёмин набрал 10 очков и 5 подборов в проигранном матче с «Кливлендом»

Егор Дёмин сыграл против Хардена и Митчелла.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 5 подборов и 1 передачу в домашнем матче с «Кливлендом» (84:112).

За 26 минут 19-летний россиянин реализовал 3 из 8 с игры (2 из 5 из-за дуги), а также 2 из 3 с линии при 1 потере.

Практически не пасуют на него.А те мазилы, особенно, портер.
Траоре весь матч делал вид, что Егора не существует. А так в интервью изливался, как они с Егором дополняют друг друга.

На Егоре еще сегодня технический Нэнс схватил, когда швырнул Егора на пол и что-то высказал, в концовке матча. Егор покричал в ответ, и на этом разошлись. После этого Егор явно завелся, но промазал и технический, и открытую трешку.
Кто смотрел, пасуют на него?
Ответ Spaten
Кто смотрел, пасуют на него?
редко, видно что он не первая и даже не вторая опция
Ответ Anton Totsamyi
редко, видно что он не первая и даже не вторая опция
Портер на него идеально отдал в угол, Егор забил. А Траоре сегодня играл на кого угодно, только не на Егора. Конкуренцию никто не отменял.
Видео бы приложить...
