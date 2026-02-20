Егор Дёмин набрал 10 очков и 5 подборов в проигранном матче с «Кливлендом»
Егор Дёмин сыграл против Хардена и Митчелла.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин записал на свой счет 10 очков, 5 подборов и 1 передачу в домашнем матче с «Кливлендом» (84:112).
За 26 минут 19-летний россиянин реализовал 3 из 8 с игры (2 из 5 из-за дуги), а также 2 из 3 с линии при 1 потере.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
На Егоре еще сегодня технический Нэнс схватил, когда швырнул Егора на пол и что-то высказал, в концовке матча. Егор покричал в ответ, и на этом разошлись. После этого Егор явно завелся, но промазал и технический, и открытую трешку.