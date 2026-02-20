НБА планирует ввести правила против «танкинга» со следующего сезона, стал известен список возможных мер
Как сообщает Шэмс Чарания, комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг проинформировал 30 генеральных менеджеров лиги о том, что НБА планирует внести изменения в правила, направленные против «танкинга», начиная со следующего сезона.
Множество источников, знакомых с ходом встречи в четверг, а также заседания комитета по соревнованиям в конце января, сообщили Чарании, что для сдерживания «танкинга» обсуждались следующие концепции:
Пики первого раунда драфта могут быть защищены только в топ-4 или топ-14+.
Фиксация вероятности получения лотерейных выборов на момент трэйд-дедлайна или на более позднюю дату.
Запрет команде выбирать в топ-4 два года подряд и/или после двух подряд финишей в тройке худших.
Запрет команде выбирать в топ-4 в году, следующем за выходом в финал конференции.
Распределение лотерейных шансов на основе показателей за два года.
Расширение лотереи за счет включения всех команд, участвующих в плей-ин.
Уравнивание шансов для всех команд-участниц лотереи.
В ходе встречи генменеджеров в четверг Адам Сильвер, представители офиса НБА и 30 генменеджеров клубов выразили общее желание продолжать дискуссии для защиты целостности соревнования. По словам источников, Сильвер жестко обозначил свое намерение решить проблему.
2 - Сливать матчи просто будут начинать раньше
3 - Вроде бы может частично помочь
4 - Тоже непонятно зачем, команды, играющие в финале конференций, обычно и не сливают следующий сезон. В голову приходят только два примера: ГСВ 2020 но там совсем плачевно все было и Индиана этого года, как будто, это не такая большая проблема, и сливающей Юте от этого правила ни горячо ни холодно
5 - У Юты с Вашингтоном теперь еще больше шансов каждый год забирать себе лучшие пики
6 - Звучит неплохо
7 - Звучит неплохо, особенно в совокупности с предыдущим
4. высокие пики хотят отдавать слабым командам, чтобы они становились сильнее и конкурентнее, а не сильным командам, которые делают дозаправку (звезда сломалась на сезон, схожу за высоким пиком пока что), у них и так звезда вернётся и команда снова будет высоко.
5. это скорее опять защита от сильных команд, решивших танкануть. Если это работает вместе с запретом на два выбора в топ-4 подряд, то сливающим командам от такого правила особой пользы нет.
Сам драфт рассчитан на то, чтобы команда с маленького рынка подняла своего Флэгга/Кейда/Вембу. Им нужно выбраться со дна, таких игроков просто не обменять. Единственный шанс спастись от лысого шарлатана — это сделать процедуру, как в НФЛ. Там худшая команда получает первый пик. Все, Филадельфию сезона 15/16 физически будет тяжело перетанковать даже на сильном драфте. Когда у вас будут шансы по аналогии с НФЛ, смысл танкинга пропадет. Все пытаются в драфт, чтобы повысить свои шансы на этих прыгающих шариках. Когда будет понятно, что топ-4 занят донными командами, то сезон становится совершенно другим. Нужна не борьба с танкингом, лиге нужен честный и прозрачный драфт. Порадовал недавний штраф за танкинг Юте и Индианы на 500 тысяч и 100 тысяч$. Разве выбор в топ 5 стоит этих денег? Юта вообще победила в той игре, когда они сняли лидеров в концовке. Не знаю на кого это рассчитано. Натуральный цирк от Сильвера
В НФЛ нет танкинга, или он не такой явный, потому что :
1. Там более полсотни человек активной ротации - только один человек не сделает плохую команду лучше, даже если это суперталант поколения. В НБА в активной ротации 14 человек, на площадке вообще 5, с возможностью влиять на результат 75% игрового времени и выше. В НФЛ нет такой возможности.
2. Банально другой вид спорта и структура соглашений. Большинство контрактов в НФЛ негарантированные, а вид спорта гораздо-гораздо травматичнее. Одно дело плохо бросать по кольцу и пропускать мимо себя игроков к своему. Другое дело позволять себя лупить всю игру за деньги, которые не факт что получишь, но вылетишь из лиги с травмой несовместимой с футболом за высокий выбор, который не факт, что даже приблизит к плей-офф. Никто на такое не пойдет, в подавляющем большинстве случаев.
Не стоит забывать и то, что в НБА уже была система "худшая команда - лучше пик" и от нее и перешли ко всем этим процентам, что бы избавиться от танкинга. Возвращать ее - в лучшем случаи, не изменить ничего.
У меня не горит с танкинга, я вообще поддерживаю такую систему, просто получается так, что одним жестко помогают из-за закрытых сделок, а другие сливают сезоны в надежде на шанс, который они никак не контролируют. Юта тому пример, 0 первых пиков в истории драфта. Был Мэджик, но пик принадлежал Лейкерс.
В НФЛ меньше танкинга из-за текучки, огромной конкуренции и травматичности игроков. Каждое место приходится выгрызать, это факт.
Захотел Луку в Лал, пожалуйста, Даллас вот вам Флэгг.
Ну и кучу раз такое уже было.
Система жёстко гниёт, эти правила против команд с плохих рынков только, чтобы они не могли собрать хороших игроков вместе и потом выстрелить.
Второе вообще странно звучит - команды будут сливаться с пятого и шестого места на седьмое-восьмое. По мне или плей-офф или шансы на высокие пики, и то и другое вместе не должно быть.
Фиксация шансов вообще не понятно как работать должна + зачем она нужна если будете выравнивать шансы?
А четвертый пункт - прямо жирный намек, что Индиане на драфте ничего не светит, даже если этот пункт и не примут в итоге.