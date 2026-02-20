  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА планирует ввести правила против «танкинга» со следующего сезона, стал известен список возможных мер
23

НБА планирует ввести правила против «танкинга» со следующего сезона, стал известен список возможных мер

НБА настроена бороться с намеренными проигрышами матчей.

Как сообщает Шэмс Чарания, комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг проинформировал 30 генеральных менеджеров лиги о том, что НБА планирует внести изменения в правила, направленные против «танкинга», начиная со следующего сезона.

Множество источников, знакомых с ходом встречи в четверг, а также заседания комитета по соревнованиям в конце января, сообщили Чарании, что для сдерживания «танкинга» обсуждались следующие концепции:

  • Пики первого раунда драфта могут быть защищены только в топ-4 или топ-14+.

  • Фиксация вероятности получения лотерейных выборов на момент трэйд-дедлайна или на более позднюю дату.

  • Запрет команде выбирать в топ-4 два года подряд и/или после двух подряд финишей в тройке худших.

  • Запрет команде выбирать в топ-4 в году, следующем за выходом в финал конференции.

  • Распределение лотерейных шансов на основе показателей за два года.

  • Расширение лотереи за счет включения всех команд, участвующих в плей-ин.

  • Уравнивание шансов для всех команд-участниц лотереи.

В ходе встречи генменеджеров в четверг Адам Сильвер, представители офиса НБА и 30 генменеджеров клубов выразили общее желание продолжать дискуссии для защиты целостности соревнования. По словам источников, Сильвер жестко обозначил свое намерение решить проблему.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoАдам Сильвер
logoНБА
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вылет в лигу ВТБ у последних 5 команд
Ответ q454wrsmrk
Вылет в лигу ВТБ у последних 5 команд
Ну мы же не изверги
1 - Не совсем понял как это повлияет на танкинг
2 - Сливать матчи просто будут начинать раньше
3 - Вроде бы может частично помочь
4 - Тоже непонятно зачем, команды, играющие в финале конференций, обычно и не сливают следующий сезон. В голову приходят только два примера: ГСВ 2020 но там совсем плачевно все было и Индиана этого года, как будто, это не такая большая проблема, и сливающей Юте от этого правила ни горячо ни холодно
5 - У Юты с Вашингтоном теперь еще больше шансов каждый год забирать себе лучшие пики
6 - Звучит неплохо
7 - Звучит неплохо, особенно в совокупности с предыдущим
Ответ Деревенский Кобе
1 - Не совсем понял как это повлияет на танкинг 2 - Сливать матчи просто будут начинать раньше 3 - Вроде бы может частично помочь 4 - Тоже непонятно зачем, команды, играющие в финале конференций, обычно и не сливают следующий сезон. В голову приходят только два примера: ГСВ 2020 но там совсем плачевно все было и Индиана этого года, как будто, это не такая большая проблема, и сливающей Юте от этого правила ни горячо ни холодно 5 - У Юты с Вашингтоном теперь еще больше шансов каждый год забирать себе лучшие пики 6 - Звучит неплохо 7 - Звучит неплохо, особенно в совокупности с предыдущим
Даллас тоже сливал после того как в финал конфы попал, специально скатились из топ 10 чтоб на драфте урвать кого-то , правда Харди взяли
Ответ Деревенский Кобе
1 - Не совсем понял как это повлияет на танкинг 2 - Сливать матчи просто будут начинать раньше 3 - Вроде бы может частично помочь 4 - Тоже непонятно зачем, команды, играющие в финале конференций, обычно и не сливают следующий сезон. В голову приходят только два примера: ГСВ 2020 но там совсем плачевно все было и Индиана этого года, как будто, это не такая большая проблема, и сливающей Юте от этого правила ни горячо ни холодно 5 - У Юты с Вашингтоном теперь еще больше шансов каждый год забирать себе лучшие пики 6 - Звучит неплохо 7 - Звучит неплохо, особенно в совокупности с предыдущим
1. чтобы защитить свой топ-8 протектед пик, Мори в том году жопу рвал и чуть ли не сам на площадку выходил вместе с джи-лигерами, чтобы проиграть, сейчас Юта и Вашингтон в таком же положении - чтобы более менее безопасно чебя чувствовать им нужно минимум 6ми с конца быть (на пару позиций в лотерее упасть вполне реально), если же защита будет в лотерее или топ-4, а шансы у всех команд одинаковые, то без разницы, какое ты место займешь, последнее с конца или десятое - шансы сохранить или потерять пик будут одинаковыми.
4. высокие пики хотят отдавать слабым командам, чтобы они становились сильнее и конкурентнее, а не сильным командам, которые делают дозаправку (звезда сломалась на сезон, схожу за высоким пиком пока что), у них и так звезда вернётся и команда снова будет высоко.
5. это скорее опять защита от сильных команд, решивших танкануть. Если это работает вместе с запретом на два выбора в топ-4 подряд, то сливающим командам от такого правила особой пользы нет.
Спасибо, Вашингтон и Юта, что вынудили лигу дренажить тангинговое болото.
Вроде и правильно, но расслоение станет еще более выраженным.
Ну, это вообще, по сути, ничего не меняет. В дедлайн условный обмен может выглядеть по-другому, но все эти коэффициенты только помогут Сильверу и нужным дядям с миллиардами устроить необходимый результат. Тут есть шансы, любая команда может победить на драфте при условии участия в лотерее. Сильвер нанимает специальную компанию, которая проводит лотерею с прыгающими шариками. Далее вы смотрите результат. Что-то кардинально поменялось? Нет.
Сам драфт рассчитан на то, чтобы команда с маленького рынка подняла своего Флэгга/Кейда/Вембу. Им нужно выбраться со дна, таких игроков просто не обменять. Единственный шанс спастись от лысого шарлатана — это сделать процедуру, как в НФЛ. Там худшая команда получает первый пик. Все, Филадельфию сезона 15/16 физически будет тяжело перетанковать даже на сильном драфте. Когда у вас будут шансы по аналогии с НФЛ, смысл танкинга пропадет. Все пытаются в драфт, чтобы повысить свои шансы на этих прыгающих шариках. Когда будет понятно, что топ-4 занят донными командами, то сезон становится совершенно другим. Нужна не борьба с танкингом, лиге нужен честный и прозрачный драфт. Порадовал недавний штраф за танкинг Юте и Индианы на 500 тысяч и 100 тысяч$. Разве выбор в топ 5 стоит этих денег? Юта вообще победила в той игре, когда они сняли лидеров в концовке. Не знаю на кого это рассчитано. Натуральный цирк от Сильвера
Ответ Nightyork97
Ну, это вообще, по сути, ничего не меняет. В дедлайн условный обмен может выглядеть по-другому, но все эти коэффициенты только помогут Сильверу и нужным дядям с миллиардами устроить необходимый результат. Тут есть шансы, любая команда может победить на драфте при условии участия в лотерее. Сильвер нанимает специальную компанию, которая проводит лотерею с прыгающими шариками. Далее вы смотрите результат. Что-то кардинально поменялось? Нет. Сам драфт рассчитан на то, чтобы команда с маленького рынка подняла своего Флэгга/Кейда/Вембу. Им нужно выбраться со дна, таких игроков просто не обменять. Единственный шанс спастись от лысого шарлатана — это сделать процедуру, как в НФЛ. Там худшая команда получает первый пик. Все, Филадельфию сезона 15/16 физически будет тяжело перетанковать даже на сильном драфте. Когда у вас будут шансы по аналогии с НФЛ, смысл танкинга пропадет. Все пытаются в драфт, чтобы повысить свои шансы на этих прыгающих шариках. Когда будет понятно, что топ-4 занят донными командами, то сезон становится совершенно другим. Нужна не борьба с танкингом, лиге нужен честный и прозрачный драфт. Порадовал недавний штраф за танкинг Юте и Индианы на 500 тысяч и 100 тысяч$. Разве выбор в топ 5 стоит этих денег? Юта вообще победила в той игре, когда они сняли лидеров в концовке. Не знаю на кого это рассчитано. Натуральный цирк от Сильвера
К сожалению, это не так работает. Первый пик худшей команде и далее по списку - в лучшем случаи ничего не изменит. В худшем, усугубит. Ведь команды могут падать не только за первым пиком самим по себе, но в принципе за высоким выбором.

В НФЛ нет танкинга, или он не такой явный, потому что :

1. Там более полсотни человек активной ротации - только один человек не сделает плохую команду лучше, даже если это суперталант поколения. В НБА в активной ротации 14 человек, на площадке вообще 5, с возможностью влиять на результат 75% игрового времени и выше. В НФЛ нет такой возможности.

2. Банально другой вид спорта и структура соглашений. Большинство контрактов в НФЛ негарантированные, а вид спорта гораздо-гораздо травматичнее. Одно дело плохо бросать по кольцу и пропускать мимо себя игроков к своему. Другое дело позволять себя лупить всю игру за деньги, которые не факт что получишь, но вылетишь из лиги с травмой несовместимой с футболом за высокий выбор, который не факт, что даже приблизит к плей-офф. Никто на такое не пойдет, в подавляющем большинстве случаев.

Не стоит забывать и то, что в НБА уже была система "худшая команда - лучше пик" и от нее и перешли ко всем этим процентам, что бы избавиться от танкинга. Возвращать ее - в лучшем случаи, не изменить ничего.
Ответ Vienst
К сожалению, это не так работает. Первый пик худшей команде и далее по списку - в лучшем случаи ничего не изменит. В худшем, усугубит. Ведь команды могут падать не только за первым пиком самим по себе, но в принципе за высоким выбором. В НФЛ нет танкинга, или он не такой явный, потому что : 1. Там более полсотни человек активной ротации - только один человек не сделает плохую команду лучше, даже если это суперталант поколения. В НБА в активной ротации 14 человек, на площадке вообще 5, с возможностью влиять на результат 75% игрового времени и выше. В НФЛ нет такой возможности. 2. Банально другой вид спорта и структура соглашений. Большинство контрактов в НФЛ негарантированные, а вид спорта гораздо-гораздо травматичнее. Одно дело плохо бросать по кольцу и пропускать мимо себя игроков к своему. Другое дело позволять себя лупить всю игру за деньги, которые не факт что получишь, но вылетишь из лиги с травмой несовместимой с футболом за высокий выбор, который не факт, что даже приблизит к плей-офф. Никто на такое не пойдет, в подавляющем большинстве случаев. Не стоит забывать и то, что в НБА уже была система "худшая команда - лучше пик" и от нее и перешли ко всем этим процентам, что бы избавиться от танкинга. Возвращать ее - в лучшем случаи, не изменить ничего.
По-другому Сильвера никак не переиграть. Любые шансы на лотерее превращаются в нужный результат при определенных условиях, Флэгг был самый примечательный пример. Окей, нужна защита от лотереи хотя бы в топ-4. Защита топ-4 без шариков позволит команде с маленького рынка получить необходимый ресурс и убрать пакет Флэгга. Плюс лига никак не сможет вмешаться со своими "дозаправками" нужных им команд. Ну не верю я, что Вашингтон будет дном с Вембаньямой на Востоке. Тут еще есть опция в соглашении, что супермаксималку получает игрок, который был ею задрафтован. Игроку придется потерпеть в неудобном месте ради денег, там значительная прибавка. Я не понимаю с чем борется Сильвер, очевидно, что танкуют все. Это никак не побороть, это единственная опция, чтобы набрать себе молодых игроков и быть конкурентными. Так устроена система. Опять же, бывают сильные и слабые драфты. Бывают команды, которых просто никак не перетанковать. Пример Фили приводил, у них было 10 побед в сезоне 15/16. Ближайшие к ним были ЛАЛ с 17 победами.
У меня не горит с танкинга, я вообще поддерживаю такую систему, просто получается так, что одним жестко помогают из-за закрытых сделок, а другие сливают сезоны в надежде на шанс, который они никак не контролируют. Юта тому пример, 0 первых пиков в истории драфта. Был Мэджик, но пик принадлежал Лейкерс.
В НФЛ меньше танкинга из-за текучки, огромной конкуренции и травматичности игроков. Каждое место приходится выгрызать, это факт.
Какая разница в этом во всем, если Сильвер сам потом решает кому дать 1 пик и т.д.?

Захотел Луку в Лал, пожалуйста, Даллас вот вам Флэгг.

Ну и кучу раз такое уже было.

Система жёстко гниёт, эти правила против команд с плохих рынков только, чтобы они не могли собрать хороших игроков вместе и потом выстрелить.
Ну и раньше же случаи бывали. У Антошек выбыл на год Адмирал, так даже Доминика Уилкинса из пив бара достали поиграть. Ну и помните чем закончилось. Кто не помнит, им с драфта пришел некий Тим Д. И через какое время они стали династией тоже не надо напоминать, наверное
Всё, кроме фиксации на момент дедлайна, и добавления в лотерею команд пробившихся в плей-офф через плейин, нравится.
Второе вообще странно звучит - команды будут сливаться с пятого и шестого места на седьмое-восьмое. По мне или плей-офф или шансы на высокие пики, и то и другое вместе не должно быть.
Фиксация шансов вообще не понятно как работать должна + зачем она нужна если будете выравнивать шансы?
Обыкновенная профанация работы - Сильвер пытается усидеть на 2 стульях, имея возможность манипуляции с пиками. Выбор драфта должен зависеть от показателей, на которые руководство лиги влиять не может, например, лучшая разница забитых-пропущенных, чтобы не было смысла играть в -20 и тому подобные меры.
Как по мне, лучший вариант - сделать равными шансы всех, кто не попал в ПО. И да, в принципе, все предложенные варианты интересные, кроме второго (сливать целый сезон посложнее будет, чем две трети, зачем облегчать задачу танкистам) и шестого (прямо вспоминаю "процесс" Филли, станет ещё выгоднее сидеть в подвале таблицы).
А четвертый пункт - прямо жирный намек, что Индиане на драфте ничего не светит, даже если этот пункт и не примут в итоге.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»
14 февраля, 13:38
Адам Сильвер о штрафах «Индианы» и «Юты»: «Мы будем соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие действия, ставящие под угрозу целостность наших игр»
13 февраля, 05:25
Билл Симмонс о Сильвере: «А правильный ли человек руководит лигой? Он не решает действительно насущные проблемы»
12 февраля, 04:33
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» сыграет с «Сан-Антонио», «Хьюстон» примет «Юту»
вчера, 21:15
Кевин Дюрэнт о критике системы баскетбола США: «Это выпад против чернокожих американцев»
вчера, 21:08
Юсуф Нуркич пропустит остаток сезона из-за операции на носу
вчера, 20:35
Дрэймонд Грин – Кендрику Перкинсу: «Ты никогда не проводил плохих матчей? У нас есть нарезки, здоровяк»
вчера, 20:07
Кристапс Порзингис не сыграет в ближайших двух матчах «Голден Стэйт»
вчера, 19:42
Кевин Дюрэнт намерен сыграть на Олимпиаде-2028: «Хочу доказать, что все еще могу помогать сборной побеждать»
вчера, 19:24
Билл Симмонс: «Леброн не вернется в «Кливленд». «Голден Стэйт» кажется мне самым логичным вариантом»
вчера, 19:00
Чарльз Ли: «Ламело Болл продолжает расти. Он лучше чувствует игру и доверяет партнерам»
вчера, 18:26
Скотти Пиппен‑младший и Майрон Гарднер оштрафованы на 35 тысяч долларов за потасовку
вчера, 17:46
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Гонка за MVP, матч звезд, файлы Дюрэнта и рубрика «я был дурак» – главное в НБА
вчера, 20:37ВидеоСпортс"
«Сан-Антонио» подписал Эмануэла Миллера и отчислил Стэнли Умуде
вчера, 20:22
«Ховентуд» близок к подписанию Джабари Паркера
вчера, 17:59
Премьер-лига. Женщины. УГМК разобрался с «Надеждой», «Динамо Курск» выиграло у «Ники» и другие результаты
вчера, 16:23
Данки Андрея Мартюка и Антониуса Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 16:01Видео
Двукратная чемпионка WNBA Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет
вчера, 14:16
Фрэйзер, Рейнольдс, Жан-Шарль, Тасич и Михайловский – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:06Фото
Даниил Касаткин: «У меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон»
вчера, 12:44
«Сакраменто» подписал Патрика Болдуина на двусторонний контракт
вчера, 12:33
Анферни Саймонс пройдет дополнительное обследование травмированного запястья
вчера, 11:13
Рекомендуем