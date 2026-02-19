«Миннесота» рассталась с форвардом Джонни Джузэнгом
Джонни Джузэнг вышел на рынок свободных агентов.
24-летний форвард Джонни Джузэнг присоединился к «Миннесоте» в октябре, получив двусторонний контракт.
Джузэнг отыграл 21 матч, набирая 2 очка за 4,2 минуты в среднем. Форвард выбрал доступный ему лимит в 50 попаданий в заявку команды.
«Тимбервулвз» не стали предлагать баскетболисту стандартный контракт и предпочли завершить сотрудничество.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Timberwolves PR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем