«Миннесота» рассталась с форвардом Джонни Джузэнгом

Джонни Джузэнг вышел на рынок свободных агентов.

24-летний форвард Джонни Джузэнг присоединился к «Миннесоте» в октябре, получив двусторонний контракт.

Джузэнг отыграл 21 матч, набирая 2 очка за 4,2 минуты в среднем. Форвард выбрал доступный ему лимит в 50 попаданий в заявку команды.

«Тимбервулвз» не стали предлагать баскетболисту стандартный контракт и предпочли завершить сотрудничество.