Тайрон Лю: «Когда придет время Богдана Богдановича, я ему скажу, не брошу его сразу в гущу событий»

Тайрон Лю позитивно отозвался о Богдановиче, не получающем игрового времени.

33 летний защитник Богдан Богданович выходил на площадку за «Клипперс» только в 17 матчах этого сезона. Главный тренер Тайрон Лю снова прокомментировал его статус.

«Хорошо, что он с командой. Его влияние на атмосферу, игровые навыки, характер.

Он в хорошем состоянии, ритме, продолжает работу. Когда придет время, я ему об этом скажу. Не брошу его в гущу событий. Как только появится возможность, он о ней узнает. Пока оцениваем ротацию, нужно оставаться готовым», – заключил Лю.