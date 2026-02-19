Тайрон Лю: «Когда придет время Богдана Богдановича, я ему скажу, не брошу его сразу в гущу событий»
Тайрон Лю позитивно отозвался о Богдановиче, не получающем игрового времени.
33 летний защитник Богдан Богданович выходил на площадку за «Клипперс» только в 17 матчах этого сезона. Главный тренер Тайрон Лю снова прокомментировал его статус.
«Хорошо, что он с командой. Его влияние на атмосферу, игровые навыки, характер.
Он в хорошем состоянии, ритме, продолжает работу. Когда придет время, я ему об этом скажу. Не брошу его в гущу событий. Как только появится возможность, он о ней узнает. Пока оцениваем ротацию, нужно оставаться готовым», – заключил Лю.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Тайрона Лю, Youtube Hoops Chef
Я ему скажу: «все, Богди, спасибо, твоя новая команда ... (Назвать по вкусу)»
Цревна Звезда
... Лейкерс.
В Дубай бы ещё зашёл хорошо, или в Баварию — в Мюнхене ставку делают на трехочковые броски
