  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайрон Лю: «Когда придет время Богдана Богдановича, я ему скажу, не брошу его сразу в гущу событий»
4

Тайрон Лю: «Когда придет время Богдана Богдановича, я ему скажу, не брошу его сразу в гущу событий»

Тайрон Лю позитивно отозвался о Богдановиче, не получающем игрового времени.

33 летний защитник Богдан Богданович выходил на площадку за «Клипперс» только в 17 матчах этого сезона. Главный тренер Тайрон Лю снова прокомментировал его статус.

«Хорошо, что он с командой. Его влияние на атмосферу, игровые навыки, характер.

Он в хорошем состоянии, ритме, продолжает работу. Когда придет время, я ему об этом скажу. Не брошу его в гущу событий. Как только появится возможность, он о ней узнает. Пока оцениваем ротацию, нужно оставаться готовым», – заключил Лю.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Тайрона Лю, Youtube Hoops Chef
logoНБА
logoБогдан Богданович
logoТайрон Лю
logoКлипперс
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я ему скажу: «все, Богди, спасибо, твоя новая команда ... (Назвать по вкусу)»
Ответ Алекс Баландин
Я ему скажу: «все, Богди, спасибо, твоя новая команда ... (Назвать по вкусу)»
Цревна Звезда
Ответ Алекс Баландин
Я ему скажу: «все, Богди, спасибо, твоя новая команда ... (Назвать по вкусу)»
... Лейкерс.
В Дубай бы ещё зашёл хорошо, или в Баварию — в Мюнхене ставку делают на трехочковые броски
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»
18 февраля, 05:16
Тайрон Лю: «Наша молодежь уже понимает, как мы будем действовать. Только Кавай Ленард играет в изоляции»
5 февраля, 09:45
Джеймс Харден: «Вижу возможность выиграть титул в «Кливленде», там шансы выше»
4 февраля, 05:18
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
15 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
31 минуту назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
42 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
15 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 14:27
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем