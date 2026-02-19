«Буду рад начать с чистого листа». Джереми Сохан перекрасился в цвета «Никс» перед дебютом за новый клуб

Джереми Сохан прокомментировал новый этап карьеры.

«Сан-Антонио» не сумел обменять форварда Джереми Сохана перед дедлайном и в итоге отчислил баскетболиста. Сохан перебрался в Нью-Йорк .

Форвард, известный своими прическами, появился на пресс-конференции с волосами в цветовой гамме «Никс».

«Раньше никогда не сидел на скамейке, пропуская матчи. Пережил стресс. Знаю свои способности, что могу дать команде. Счастлив, что организация рассмотрела это. Рад начать все с чистого листа.

Использую любую возможность. Одна из причин перехода сюда – глубина состава. Много талантливых игроков, у которых можно поучиться. Я все еще молод, сотрудничество с признанными ветеранами, которые уже многого добились, будет мне полезно», – заключил Сохан.