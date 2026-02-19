«Буду рад начать с чистого листа». Джереми Сохан перекрасился в цвета «Никс» перед дебютом за новый клуб
Джереми Сохан прокомментировал новый этап карьеры.
«Сан-Антонио» не сумел обменять форварда Джереми Сохана перед дедлайном и в итоге отчислил баскетболиста. Сохан перебрался в Нью-Йорк.
Форвард, известный своими прическами, появился на пресс-конференции с волосами в цветовой гамме «Никс».
«Раньше никогда не сидел на скамейке, пропуская матчи. Пережил стресс. Знаю свои способности, что могу дать команде. Счастлив, что организация рассмотрела это. Рад начать все с чистого листа.
Использую любую возможность. Одна из причин перехода сюда – глубина состава. Много талантливых игроков, у которых можно поучиться. Я все еще молод, сотрудничество с признанными ветеранами, которые уже многого добились, будет мне полезно», – заключил Сохан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
Главное, чтобы этот перфоманс не был единственным, что он сможет показать в Нью-Йорке
Может перестать себя красить это как раз и будет первый шаг, чтобы начать с чистого листа, а главное с чистыми волосами.
А какая разница какого цвета волосы? Родман чуть ли не на каждый матч красился, и это не мешало ему хорошо играть
Родману это не мешало
хорошее подписание
Не исключено, что это подготовка почвы под обмен Бриджеса или Ануноби на кого-то более ценного.
