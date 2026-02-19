Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход Бола Бола

Бол Бол продолжит карьеру на Филиппинах.

28-летний бигмен из Судана Бол Бол будет выступать на Филиппинах.

Игрок был выбран 44-м на драфте-2019 НБА и провел 6 сезонов в американской лиге, отыграв 202 матча в «регулярках». Его средние показатели за этот период – 6,2 очка и 3,5 подбора за 13,6 минуты.

Бол поиграл за «Денвер», «Орландо» и «Финикс».

Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход баскетболиста.