Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход Бола Бола
Бол Бол продолжит карьеру на Филиппинах.
28-летний бигмен из Судана Бол Бол будет выступать на Филиппинах.
Игрок был выбран 44-м на драфте-2019 НБА и провел 6 сезонов в американской лиге, отыграв 202 матча в «регулярках». Его средние показатели за этот период – 6,2 очка и 3,5 подбора за 13,6 минуты.
Бол поиграл за «Денвер», «Орландо» и «Финикс».
Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «ТНТ Тропанг 5G»
Хороший же игрок! Странно, что ему не нашлось места в НБА... Сильверу надо подумать, почему команды танкуют и сливают приличных игроков.
Лучшую команду Филиппин последних лет,хотя не уверен важно ли это хд
