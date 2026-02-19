6

Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход Бола Бола

Бол Бол продолжит карьеру на Филиппинах.

28-летний бигмен из Судана Бол Бол будет выступать на Филиппинах.

Игрок был выбран 44-м на драфте-2019 НБА и провел 6 сезонов в американской лиге, отыграв 202 матча в «регулярках». Его средние показатели за этот период – 6,2 очка и 3,5 подбора за 13,6 минуты.

Бол поиграл за «Денвер», «Орландо» и «Финикс».

Филиппинский «ТНТ Тропанг 5G» официально подтвердил переход баскетболиста.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «ТНТ Тропанг 5G»
logoДенвер
logoФиникс
переходы
logoБол Бол
logoОрландо
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший же игрок! Странно, что ему не нашлось места в НБА... Сильверу надо подумать, почему команды танкуют и сливают приличных игроков.
Лучшую команду Филиппин последних лет,хотя не уверен важно ли это хд
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 сделок, которые не влезли в топ-25 переходов НБА в XXI веке. Здесь сразу два Мозгова!
14 февраля, 19:21
НБА. 26 очков Альварадо помогли «Нью-Йорку» разгромить «Филадельфию», «Торонто» крупно проиграл «Детройту» и другие результаты
12 февраля, 05:41
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» опустилась на 3‑е место, «Нью-Йорк» поднялся на 4-ю строчку
9 февраля, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
15 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
31 минуту назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
42 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
15 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 14:27
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем